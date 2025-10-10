HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bất ngờ số tiền của một học sinh lớp 7 ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Bắc

(NLĐO) - Học sinh lớp 7 ở Đà Nẵng đập heo đất, cùng gia đình ủng hộ gần 50 triệu đồng giúp đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn

Ngày 10-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết đã tiếp nhận nhiều tấm lòng của tổ chức, cá nhân hướng về đồng bào các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chịu thiệt hại do bão số 10 Bualoi gây ra.

Trong đó, em Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ, cùng gia đình đã ủng hộ tổng cộng gần 50 triệu đồng.

Trước đó, khi nhà trường phát động quyên góp, Bảo Quyên và gia đình ủng hộ 10 triệu đồng. Sau đó, em tiếp tục xin mẹ cho "đập heo đất" – số tiền tiết kiệm hơn một năm qua – để gửi thêm 38,52 triệu đồng đến đồng bào vùng lũ.

Học sinh Đà Nẵng ủng hộ gần 50 triệu đồng cho đồng bào vùng lũ miền Bắc - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Trần Thị Mẫn (bên phải) tiếp nhận ủng hộ từ số tiền tiết kiệm của em Hoàng Lê Bảo Quyên. Ảnh: Thái Cường

Bảo Quyên cho biết khi thấy hình ảnh nhà cửa, trường học chìm trong nước, các bạn nhỏ và người già phải leo lên nóc nhà chờ cứu hộ, em thấy thương vô cùng nên quyết định đập heo đất để ủng hộ.

Theo chị Lê Thị Kim Vui, mẹ của Bảo Quyên, gia đình thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện nên con gái sớm hình thành tinh thần sẻ chia. Năm trước, Bảo Quyên cũng từng đập heo đất để ủng hộ đồng bào bão lũ.

Học sinh Đà Nẵng ủng hộ gần 50 triệu đồng cho đồng bào vùng lũ miền Bắc - Ảnh 2.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Bích Vân

Ông Võ Thanh Phước, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ, cho biết Bảo Quyên là học sinh ngoan, chăm học, sống chan hòa và giàu lòng nhân ái.

Trong tổng số gần 206 triệu đồng mà tập thể nhà trường quyên góp, riêng em và gia đình đóng góp gần 50 triệu đồng.

Số tiền được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tiếp nhận, chuyển vào Quỹ cứu trợ để hỗ trợ đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống. Đợt tiếp nhận ủng hộ kéo dài từ ngày 7-10 đến hết 7-11.

