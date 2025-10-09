HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Người Đà Nẵng tất bật gom hàng cứu trợ gửi ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Bắc

B.Vân

(NLĐO) - Những ngày này, khi mưa lũ vẫn gây thiệt hại nặng tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, đội SOS Đà Nẵng lại hối hả chuẩn bị cho chuyến cứu trợ ra Bắc

Tại hai điểm tiếp nhận của đội thiện nguyện SOS Đà Nẵng, số 26 Tôn Đức Thắng và 59 Hà Thị Thân, TP Đà Nẵng trong ngày 9-10, nhiều người mang theo quần áo, lương thực, nước uống liên tục đổ về ủng hộ. Đội thiện nguyện này đang kêu gọi nhận hàng ủng hộ để đưa ra vùng lũ miền Bắc.

Sữa, mì tôm, gạo, nước lọc, quần áo mới… được người dân trao tận tay các tình nguyện viên. Tất cả đều được phân loại, đóng gói và ghi chép cẩn thận trước khi chuyển đi. 

"Chúng tôi không nhận tiền mặt, chỉ nhận hiện vật thiết yếu để đảm bảo mọi thứ đến đúng và đủ với bà con vùng lũ" - chị Võ Thị Nga, thành viên đội SOS chia sẻ.

Người Đà Nẵng tích cực ủng hộ cứu trợ đồng bào vùng lũ miền Bắc - Ảnh 1.

Người dân TP Đà Nẵng mang mì tôm, sữa đến ủng hộ đồng bào miền Bắc

Người Đà Nẵng tích cực ủng hộ cứu trợ đồng bào vùng lũ miền Bắc - Ảnh 2.

Các nhu yếu phẩm thiết yếu được người dân mang đến những điểm tiếp nhận của đội SOS Đà Nẵng

Trước đó, đội đã tổ chức một chuyến cứu trợ đi qua Hà Tĩnh, Nghệ An, hỗ trợ bà con dọc đường rồi mới ra tới Thái Nguyên.

Hiện các thành viên đội SOS Đà Nẵng đã có mặt tại Thái Nguyên, phối hợp cùng lực lượng địa phương cứu hộ, hỗ trợ người dân vùng ngập nặng. Xe cứu thương của đội mang theo thuyền hơi, áo phao, máy nổ và nhu yếu phẩm để tiếp tế.

"Người miền Trung mình từng sống trong lũ nên hiểu cảm giác ấy lắm. Mỗi chuyến xe chở đi là một tấm lòng của người Đà Nẵng gửi gắm ra miền Bắc" - chị Nga nói.

Người Đà Nẵng tích cực ủng hộ cứu trợ đồng bào vùng lũ miền Bắc - Ảnh 3.

Nhu yếu phẩm sẽ được đội SOS mang ra vùng lũ miền Bắc

Ngày 6-10, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đã có thư kêu gọi ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão số 10 gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố.

Người Đà Nẵng tích cực ủng hộ cứu trợ đồng bào vùng lũ miền Bắc - Ảnh 4.

Những thùng mì tôm được sắp xếp cẩn thận trước khi chở ra miền Bắc

Trong thư kêu gọi, MTTQ Việt Nam thành phố khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương từ ngân sách nhà nước tham gia ủng hộ ít nhất 1 ngày lương. Thời gian tiếp nhận ủng hộ từ ngày 7-10 đến 7-11.

Trước đó, TP Đà Nẵng đã trích 6 tỉ đồng hỗ trợ 4 địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất của bão số 10 Bualoi, gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.


