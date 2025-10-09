Bất ngờ số tiền gia đình bé trai chơi ném dép dẫn tới hỏng 2 thang máy phải bồi thường

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Bất ngờ số tiền gia đình bé trai chơi ném dép dẫn tới hỏng 2 thang máy phải bồi thường

Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Trưởng Ban quản trị chung cư Chung cư CT12B thông tin về số tiền sửa chữa thang máy bị hư hỏng mà gia đình các bé trai chơi ném dép phải bồi thường.

Ngày 9-10, ông Hoàng Văn Biển, Trưởng Ban quản trị chung cư CT12B, Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, TP Hà Nội), cho biết sau hơn 10 ngày xảy ra vụ việc trẻ ném dép trúng van nước chữa cháy làm hỏng 2 thang máy, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa sửa xong.

Gia đình bé trai ném dép bồi thường 50 triệu đồng cho sự cố thang máy - Ảnh 1.

Thời điểm 3 bé trai chơi ném dép làm hỏng trúng vòi phun nước phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Gif

Theo ông Biển, do có một số linh kiện phải đặt từ nước ngoài vận chuyển về nên việc sửa chữa lâu hơn. Dự kiến từ nay đến cuối tuần sẽ hoàn thiện.

Nói về số tiền sửa chữa, ông Biển cho biết cuộc họp giữa Ban quản trị và Ban quản lý tòa nhà với bên sửa chữa thang máy đã đưa ra số tiền cụ thể. Theo đó, số tiền sửa chữa dự kiến khoảng 50 triệu đồng, không phải 2 tỉ đồng như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

"Về số tiền này, gia đình 3 cháu bé trong vụ việc đã đồng tình thống nhất sẽ bỏ ra. Việc phân chia cụ thể do 3 gia đình các cháu tự thống nhất"- ông Biển nói.

Theo đó, vào khoảng 19 giờ ngày 27-9, tại tầng 5, chung cư CT12B Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ có 3 bé trai cùng nhau thi ném dép. Trong lúc chơi đùa, một bé trai ném dép trúng vòi phun nước phòng cháy chữa cháy tự động tại sảnh tầng 5, khiến nước chảy xối xả xuống sàn nhà. Ít phút sau, người dân phát hiện ra sự việc nhưng nước đã chảy xuống khiến 2 thang máy bị ảnh hưởng, dừng hoạt động.

Tin liên quan

Xôn xao thông tin bé trai ném dép làm gãy vòi phun nước PCCC dẫn tới hỏng 2 thang máy giá tiền tỉ

(NLĐO)- Bé trai chơi tại chung cư cùng bạn, đã ném dép trúng vòi phun nước phòng cháy chữa cháy tự động khiến 2 thang máy hỏng, dừng hoạt động.

Thang máy bất ngờ rơi xuống tầng hầm ngập nước, cô gái mắc kẹt bên trong

(NLĐO)- Đang di chuyển xuống tầng 1 thì thang máy bất ngờ rơi xuống tầng hầm ngập nước, cô gái được lực lượng chức năng giải cứu.

Giải cứu 4 học sinh mắc kẹt trong thang máy

(NLĐO) - 4 học sinh mắc kẹt trong thang máy vừa được lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa giải cứu thành công tối 25-5

chung cư thang máy ném dép bé trai ném dép
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo