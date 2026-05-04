Bất ngờ tại Bệnh viện Chợ Rẫy: Một loại tai nạn tăng hơn 42% trong 4 ngày nghỉ lễ

Ngày 4-5, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30-4 đến 3-5-2026), tình hình khám, chữa bệnh có nhiều biến động.

Trung bình mỗi ngày, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận khoảng 272 ca cấp cứu

Theo thống kê, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 272 ca cấp cứu (dao động từ 240-290 ca/ngày).

Tổng cộng trong 4 ngày, có 154 trường hợp liên quan tai nạn giao thông, trung bình 39 ca/ngày, giảm 20,1% so với cùng kỳ năm 2025. Đây được xem là tín hiệu tích cực trong bối cảnh nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ.

4 ngày nghỉ lễ, số ca tai nạn giao thông giảm nhưng tai nạn sinh hoạt lại tăng mạnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Tuy nhiên, ngược lại, tai nạn sinh hoạt ghi nhận 49 ca, trung bình 12 ca/ngày, tăng 42,4% so với năm ngoái. Ngoài ra, bệnh viện còn tiếp nhận 21 ca đả thương, 13 ca ngộ độc và 2 trường hợp tự tử.

Về hoạt động phẫu thuật, trong kỳ nghỉ lễ, bệnh viện thực hiện 137 ca phẫu thuật cấp cứu, giảm 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Các ca phẫu thuật chủ yếu thuộc các chuyên khoa ngoại tiêu hóa, thần kinh và chấn thương chỉnh hình.

Bệnh viện thực hiện 137 ca phẫu thuật cấp cứu, giảm 21,8% so với cùng kỳ năm trước

Về tình hình điều trị nội trú, tính đến sáng 4-5, số bệnh nhân còn nằm viện là 1.895 người, tăng 9,9% so với năm trước. Trong 4 ngày nghỉ, bệnh viện tiếp nhận 1.010 lượt nhập viện (trung bình 253 ca/ngày) và cho xuất viện 884 trường hợp.

Công suất sử dụng giường bệnh toàn viện đạt 75,8%. Tuy nhiên, một số khoa rơi vào tình trạng quá tải như nội thần kinh, ngoại thần kinh và nội tiết với công suất sử dụng vượt trên 100%.

Đối với nguồn máu phục vụ điều trị, bệnh viện đã sử dụng 439 đơn vị máu trong 4 ngày, giảm 20,8% so với cùng kỳ. Hiện ngân hàng máu vẫn duy trì dự trữ ổn định với 6.920 đơn vị.



