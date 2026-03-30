Sức khỏe

Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ từ xa, cứu sống ca nguy kịch ở Phú Quốc

Hải Yến

(NLĐO) - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ chuyên môn cấp cứu từ xa.

Bệnh viện Chợ Rẫy vừa phối hợp cùng Trung tâm Y tế TP Phú Quốc điều trị thành công cho nam bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn nặng. 

Cấp cứu thần tốc lọc máu cứu bệnh nhân ngay tại đảo - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân

Bệnh nhân là ông N.C.T. (50 tuổi, ngụ tại Phú Quốc), được chuyển đến Trung tâm Y tế TP Phú Quốc trong tình trạng nguy kịch với nhiều biểu hiện nặng nề như sốt cao, đau bụng, đau lưng dữ dội, nôn ói, sưng đau cẳng chân trái và khó thở tăng dần. Khám ban đầu ghi nhận bệnh nhân mạch nhanh 142 lần/phút, tụt huyết áp, suy hô hấp, bụng chướng, cẳng chân trái viêm đỏ và rơi vào tình trạng vô niệu.

Qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, ê-kíp điều trị xác định bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn trên nền viêm mô tế bào cẳng chân trái, kèm theo suy thận cấp, hội chứng ly giải cơ vân, phù phổi cấp và nghi ngờ chấn thương bụng kín. Ngay lập tức, các biện pháp hồi sức tích cực được triển khai, bao gồm thở oxy dòng cao, truyền dịch và sử dụng kháng sinh phổ rộng. Tuy nhiên, chỉ sau 2 giờ, tình trạng bệnh nhân diễn tiến xấu nhanh chóng, suy hô hấp nặng buộc phải đặt nội khí quản thở máy, huyết áp phụ thuộc vận mạch liều cao và xuất hiện toan chuyển hóa nặng.

Trước diễn biến nguy kịch, Trung tâm Y tế TP Phú Quốc đã khẩn trương hội chẩn trực tuyến với Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy. Dưới sự chỉ đạo chuyên môn, các bác sĩ quyết định triển khai kỹ thuật lọc máu liên tục (CRRT) ngay tại chỗ, một kỹ thuật hồi sức chuyên sâu lần đầu tiên được thực hiện tại đơn vị này.

Quá trình triển khai diễn ra thuận lợi nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp y-bác sĩ địa phương và sự hỗ trợ trực tiếp của chuyên gia từ Bệnh viện Chợ Rẫy. Song song với lọc máu liên tục, bệnh nhân tiếp tục được tối ưu hồi sức, điều chỉnh rối loạn toan – kiềm và hỗ trợ hô hấp tích cực. Sau một đêm điều trị, tình trạng bệnh nhân ghi nhận chuyển biến rõ rệt: Y thức cải thiện, huyết áp dần ổn định, chỉ số oxy máu tăng, toan chuyển hóa được kiểm soát và bắt đầu có nước tiểu trở lại.

Khi tình trạng ổn định hơn, bệnh nhân được chuyển đến một bệnh viện đa khoa tại địa phương để tiếp tục điều trị theo nguyện vọng của gia đình.

Trước đó, Bệnh viện Chợ Rẫy đã hỗ trợ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật cho Trung tâm Y tế TP Phú Quốc trong đề án phát triển y tế địa phương phục vụ APEC 2027. Ca bệnh này không chỉ đến từ nỗ lực cấp cứu kịp thời cho sự hỗ trợ này.

Cấp cứu thần tốc lọc máu cứu bệnh nhân ngay tại đảo - Ảnh 2.

Nhiều bác sĩ và điều dưỡng tại Phú Quốc đã được đào tạo chuyên sâu tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Sau hơn 6 tháng triển khai, nhiều bác sĩ và điều dưỡng ở Phú Quốc đã được đào tạo chuyên sâu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong các lĩnh vực như hồi sức cấp cứu, lọc máu liên tục, gây mê hồi sức, can thiệp tim mạch và chẩn đoán hình ảnh. Đồng thời, các ê-kíp chuyên gia cũng luân phiên hỗ trợ trực tiếp tại địa phương.

Nhờ đó, nhiều ca bệnh nặng như đột quỵ, chấn thương hay các trường hợp ngoại khoa phức tạp đã được xử trí kịp thời ngay tại chỗ. Việc làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu không chỉ nâng cao năng lực điều trị mà còn góp phần giảm tải cho tuyến trên, mở ra triển vọng phát triển bền vững cho hệ thống y tế TP Phú Quốc trong thời gian tới.


Cảnh báo khẩn về ca nhiễm não mô cầu type B tại Phú Quốc

(NLĐO) - Trước nguy cơ lây lan, ngành y tế khuyến cáo những người từng tiếp xúc gần với ca bệnh cần được điều trị dự phòng càng sớm càng tốt.

