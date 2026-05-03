Sức khỏe

Khám, cấp cứu hơn 171.500 lượt người bệnh trong kỳ nghỉ lễ

N.Dung

(NLĐO) - Trong những ngày nghỉ lễ, cả nước ghi nhận hàng nghìn trường hợp tai nạn giao thông phải cấp cứu, điều trị, trong đó nhiều ca nặng, nguy kịch.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết đến ngày 2-5 có gần 241.000 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó 3.326 ca nặng, nguy kịch được theo dõi, hồi sức tích cực.

Khám, cấp cứu hơn 171.000 lượt người bệnh trong kỳ nghỉ lễ - Ảnh 1.

Các cơ sở y tế bảo đảm khám, cấp cứu dịp nghỉ lễ. Ảnh minh họa

Số liệu trên được tổng hợp từ các cơ sở trực thuộc Bộ Y tế, các trường đại học, y tế ngành và 34 tỉnh, thành. Tính riêng trong hai ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, các cơ sở y tế cả nước tiếp nhận hơn 171.500 lượt khám, cấp cứu; hơn 59.400 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú. Tổng số ca tử vong, gồm cả tử vong trước viện và trường hợp nặng xin về, là 461.

Từ sáng ngày 1-5 đến sáng 2-5, ghi nhận gần 82.800 lượt khám, cấp cứu; 216 ca tử vong.

Về tai nạn giao thông, trong hai ngày đầu kỳ nghỉ, có hơn 2.600 trường hợp nghi liên quan phải nhập viện hoặc theo dõi; 563 người được chuyển viện. Số ca tử vong là 22, cùng 3 trường hợp nặng xin về.

Trong 24 giờ gần nhất, gần 1.270 người nhập viện nghi do tai nạn giao thông, giảm nhẹ so với ngày trước đó; 11 ca tử vong.

Đến sáng 2-5, hơn 4.600 bệnh nhân nghi do tai nạn giao thông vẫn đang điều trị, trong đó 69 ca nặng, nguy kịch đang được tập trung cấp cứu, hồi sức và điều trị tích cực.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết các cơ sở y tế duy trì thường trực 4 cấp, bảo đảm cấp cứu, điều trị kịp thời. Tình hình tai nạn giao thông trong hai ngày đầu kỳ nghỉ nhìn chung ổn định, không có đột biến.

Trước đó, tại công văn 2989/BYT-KCB, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trực đầy đủ 4 cấp, chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư, bảo đảm năng lực cấp cứu, nhất là tại khu vực trọng điểm.

Các đơn vị phải tổ chức tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, bảo đảm mọi trường hợp cấp cứu được tiếp nhận, xử trí kịp thời, không từ chối hoặc chậm trễ. Trường hợp chuyển tuyến cần ổn định ban đầu và giải thích rõ cho người bệnh, người nhà.

Bộ Y tế cũng yêu cầu sẵn sàng ứng phó tai nạn giao thông nghiêm trọng, tai nạn hàng loạt, thảm họa đông người; đồng thời tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm, đuối nước, sự cố tại khu du lịch. Các cơ sở duy trì đường dây nóng 24/24 giờ, kịp thời báo cáo khi có tình huống khẩn cấp.

Tai nạn giao thông làm 23 người tử vong, 32 người bị thương trong ngày nghỉ lễ thứ 3

Tai nạn giao thông làm 23 người tử vong, 32 người bị thương trong ngày nghỉ lễ thứ 3

(NLĐO)- Trong ngày 2-5, trên toàn quốc xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 32 người.

Tai nạn giao thông làm 24 người chết, 37 người bị thương trong ngày thứ hai nghỉ lễ

(NLĐO)- Trong ngày 1-5, CSGT trên toàn quốc đã xử lý 3.118 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ 2.905 trường hợp.

Trong ngày đầu nghỉ lễ, tai nạn giao thông làm 18 người tử vong

(NLĐO)- Trong ngày đầu nghỉ lễ 30-4, trên toàn quốc xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 22 người.

