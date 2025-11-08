Khoảng 40.000 ca tử vong/năm liên quan đến thuốc lá

Sáng 8-11, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức phát động chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng. TP HCM là điểm dừng cuối trong chuỗi hoạt động được triển khai tại các địa phương trọng điểm về du lịch gồm Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa.

Tại lễ phát động, TS-BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh kiêm Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, nhấn mạnh việc xây dựng môi trường không khói thuốc trong nhà hàng, khách sạn, khu du lịch và nơi công cộng là nhiệm vụ cấp thiết, bền vững, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao hình ảnh điểm đến du lịch Việt Nam.

Mỗi năm, thế giới ghi nhận khoảng 7 triệu ca tử vong do hút thuốc lá.

Tại Việt Nam, hàng năm cũng có hàng chục nghìn người tử vong vì hút thuốc chủ động hoặc phơi nhiễm khói thuốc thụ động. Chiến dịch lần này sẽ tiếp tục lan tỏa tại tất cả các địa phương, từ đó góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam thân thiện, an toàn, khỏe mạnh.

Theo TS-BS Nguyễn Hồng Chương, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, thuốc lá là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong. Việt Nam ghi nhận khoảng 40.000 ca tử vong mỗi năm do các bệnh liên quan đến thuốc lá.

Kết quả khảo sát tại TPHCM năm 2024 cho thấy tỉ lệ phơi nhiễm khói thuốc tại nhà hàng, quán cà phê và vũ trường vẫn ở mức cao. Đây là thách thức lớn nhưng cũng là động lực để thành phố tiếp tục có những giải pháp quyết liệt hơn.

"Trong thời gian tới, TP HCM sẽ tập trung triển khai nhiều hoạt động nhằm giảm tỉ lệ phơi nhiễm khói thuốc, hướng đến xây dựng mô hình "TP HCM không khói thuốc - đô thị khỏe mạnh, văn minh, thân thiện với người dân và du khách" - ông Chương nhấn mạnh.