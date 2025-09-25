Quảng Trị sẽ bầu bổ sung Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, 2 Tỉnh ủy viên mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Quảng Trị sẽ bầu bổ sung Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, 2 Tỉnh ủy viên mới

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Tỉnh ủy Quảng Trị đang hoàn tất quy trình kiện toàn nhân sự, trong đó sẽ bầu bổ sung 1 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và 2 Tỉnh uỷ viên mới.

- Ảnh 1.

Ông Trương An Ninh - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị chủ trì buổi họp báo

Bổ sung thêm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ

Sáng 25-9, tại buổi họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trương An Ninh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị - cho biết theo quy định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, mỗi tỉnh có không quá 4 Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Hiện Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, gồm: Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng.

Để kiện toàn nhân sự, sáng nay Tỉnh ủy Quảng Trị đã triển khai quy trình bầu bổ sung 1 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhằm kiện toàn nhân sự Thường trực Tỉnh uỷ.

Sau sáp nhập, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị (mới) hiện có tổng 60 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tỉnh cũng đã làm quy trình bổ sung 2 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh là các ông Nguyễn Tiến Hùng - Viện trưởng VKSND tỉnh và Đại tá Lê Hồng Việt - Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

- Ảnh 2.

Ông Trương An Ninh - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

- Ảnh 3.

Ông Trương An Ninh kết luận buổi họp báo

Thông tin cụ thể về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra ngày 4 và 5-10-2025. Đây là đại hội có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt sau khi Quảng Bình và Quảng Trị sáp nhập, mở ra giai đoạn phát triển mới.

Chủ đề của Đại hội được xác định là: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và khát vọng phát triển; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới trong khu vực miền Trung".

Phương châm của Đại hội: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển".

Ông Trương An Ninh cho biết đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội cơ bản đã hoàn tất. Các văn kiện được xây dựng công phu, khoa học; công tác nhân sự tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, khách quan. Công tác tuyên truyền, khánh tiết, hậu cần, an ninh cũng đã được triển khai đồng bộ.

"Đại hội lần này không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mà còn tạo khí thế mới, niềm tin mới trong toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân, hướng đến mục tiêu xây dựng Quảng Trị ngày càng phát triển, giàu mạnh, văn minh" – ông Trương An Ninh nhấn mạnh.

Có tổng số 449 đại biểu dự đại hội

Tại buổi họp báo, ông Trần Ngọc Ánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị, thông tin Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong 2 ngày (ngày 4 và 5-10). Địa điểm tại Hội trường Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh tại phường Đồng Hới.

Đại hội triệu tập 449 đại biểu chính thức, trong đó có 60 đại biểu đương nhiên và 389 đại biểu được chỉ định phân bổ cho các đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ.


Tin liên quan

Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

(NLĐO) - Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh này, nhiệm kỳ 2024-2029.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn viếng thăm Thành Cổ Quảng Trị

(NLĐO) - Trong không khí trang nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai - đã dâng hương tại Thành Cổ Quảng Trị, tri ân những chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do.

Bộ Chính trị góp ý dự thảo văn kiện, nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá Quảng Trị chuẩn bị công phu, nghiêm túc dự thảo văn kiện và nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Quảng Trị Bộ Chính trị đại hội đại biểu Phó Bí thư Tỉnh ủy họp báo thông tin kiện toàn nhân sự bổ sung Phó Bí thư Thường trực đại hội đảng bộ tỉnh ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ I TỈNH UỶ VIÊN
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo