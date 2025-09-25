Quảng Trị sẽ bầu bổ sung Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, 2 Tỉnh ủy viên mới

Ông Trương An Ninh - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị chủ trì buổi họp báo

Bổ sung thêm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ

Sáng 25-9, tại buổi họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trương An Ninh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị - cho biết theo quy định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, mỗi tỉnh có không quá 4 Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Hiện Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, gồm: Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng.

Để kiện toàn nhân sự, sáng nay Tỉnh ủy Quảng Trị đã triển khai quy trình bầu bổ sung 1 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhằm kiện toàn nhân sự Thường trực Tỉnh uỷ.

Sau sáp nhập, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị (mới) hiện có tổng 60 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tỉnh cũng đã làm quy trình bổ sung 2 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh là các ông Nguyễn Tiến Hùng - Viện trưởng VKSND tỉnh và Đại tá Lê Hồng Việt - Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

Ông Trương An Ninh - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Ông Trương An Ninh kết luận buổi họp báo

Thông tin cụ thể về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra ngày 4 và 5-10-2025. Đây là đại hội có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt sau khi Quảng Bình và Quảng Trị sáp nhập, mở ra giai đoạn phát triển mới.

Chủ đề của Đại hội được xác định là: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và khát vọng phát triển; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới trong khu vực miền Trung".

Phương châm của Đại hội: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển".

Ông Trương An Ninh cho biết đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội cơ bản đã hoàn tất. Các văn kiện được xây dựng công phu, khoa học; công tác nhân sự tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, khách quan. Công tác tuyên truyền, khánh tiết, hậu cần, an ninh cũng đã được triển khai đồng bộ.

"Đại hội lần này không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mà còn tạo khí thế mới, niềm tin mới trong toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân, hướng đến mục tiêu xây dựng Quảng Trị ngày càng phát triển, giàu mạnh, văn minh" – ông Trương An Ninh nhấn mạnh.

Có tổng số 449 đại biểu dự đại hội Tại buổi họp báo, ông Trần Ngọc Ánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị, thông tin Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong 2 ngày (ngày 4 và 5-10). Địa điểm tại Hội trường Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh tại phường Đồng Hới. Đại hội triệu tập 449 đại biểu chính thức, trong đó có 60 đại biểu đương nhiên và 389 đại biểu được chỉ định phân bổ cho các đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ.



