Bất ngờ với con trai của ca sĩ Quang Dũng và hoa hậu Jennifer Phạm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Bất ngờ với con trai của ca sĩ Quang Dũng và hoa hậu Jennifer Phạm

Thùy Trang

(NLĐO) - 17 tuổi, Bảo Nam (con trai của ca sĩ Quang Dũng và hoa hậu Jennifer Phạm) cao 1,9m và thực sự là "soái ca".

Bảo Nam: 17 Tuổi, cao 1.9m

Bất ngờ với con trai của ca sĩ Quang Dũng và hoa hậu Jennifer Phạm - Ảnh 1.

Bảo Nam - con trai ca sĩ Quang Dũng và hoa hậu Jennifer Phạm, 17 tuổi cao 1,9m

Bảo Nam có mọi ưu thế sắc vóc từ bố - ca sĩ Quang Dũng và mẹ - hoa hậu Jennifer Phạm. 17 tuổi, đang học lớp 12 và cao 1,9m. Mới đây, hoa hậu Jennifer Phạm đã tặng cho Bảo Nam một món quà "khủng" nhân dịp Bảo Nam chuẩn bị thi vào đại học. Đó là chiếc ô tô để Bảo Nam chủ động hơn trong việc đi lại.

Trong ngày nhận xe, Bảo Nam cùng mẹ và cậu, dì. Con trai Jennifer Phạm tỏ ra thích thú với thiết kế cửa cánh chim của chiếc xe ô tô mẹ tặng. Bảo Nam còn lái thử, đưa mẹ cùng cậu, dì đi một vòng bằng xe mới.

Không chỉ sở hữu chiều cao và vẻ ngoài nổi bật, Bảo Nam còn có thành tích học tập xuất sắc. Cậu là thủ khoa trung học cơ sở (lớp 6-8) với số điểm tuyệt đối cho 3 năm học.

Bảo Nam còn có sở thích chơi đàn piano và các hoạt động thể thao ngoài trời. Nam ca sĩ Quang Dũng từng chia sẻ con trai Bảo Nam hiền lành, có chút nhút nhát giống bố. Khi sống ở Mỹ, gia đình cho Bảo Nam đi học võ để khỏe mạnh hơn.

"Lúc đầu chưa hiểu được con tôi thấy rất buồn và chạnh lòng, tôi sợ con không gần gũi mình. Tuy nhiên, sau đó suy xét lại tôi thấy đó là chuyện bình thường. Đứa trẻ đang sinh hoạt đúng lứa tuổi của nó, là quy luật tự nhiên của cuộc sống" - Quang Dũng bày tỏ.

Bất ngờ với con trai của ca sĩ Quang Dũng và hoa hậu Jennifer Phạm - Ảnh 2.

Bất ngờ với con trai của ca sĩ Quang Dũng và hoa hậu Jennifer Phạm - Ảnh 3.

Ngày Bảo Nam đi nhận xe

Hoa hậu Jennifer Phạm đã có gia đình riêng với 3 người con. Cô từng đưa Bảo Nam về Việt Nam sống chung nhưng Bảo Nam thích ở Mỹ hơn. Dù không đam mê nghệ thuật song cậu có khả năng chơi đàn piano rất giỏi. Bảo Nam cũng đam mê khám phá khoa học và yêu thích máy móc công nghệ.

Bất ngờ với con trai của ca sĩ Quang Dũng và hoa hậu Jennifer Phạm - Ảnh 4.

Bảo Nam học rất giỏi

Tin liên quan

Nhan sắc của em gái Hoa hậu Jennifer Phạm

Nhan sắc của em gái Hoa hậu Jennifer Phạm

(NLĐO) - Trong khi chị gái Jennifer Phạm là hoa hậu được yêu thích vì nhan sắc mỹ miều thì em gái Jacqueline Phạm cũng thu hút sự chú ý.

Bella Mai tái xuất dữ dội và quyết liệt

(NLĐO) – Nữ diễn viên Bella Mai hóa thân Hà Ngân trong phim "Góc khuất", một cô gái có vẻ ngoài yếu đuối nhưng bên trong là một tâm hồn kiên định.

Thu Trang và Hồng Ánh "già nua" khác thường

(NLĐO) – Thu Trang cùng Hồng Ánh hóa thân hai chị em tạo hình "tóc bạc da mồi" trong phim "Ai thương ai mến".

Bảo Nam con trai Quang Dũng con trai Jennifer Phạm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo