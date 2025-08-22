Bất ngờ với điểm chuẩn Trường ĐH Đà Lạt, có ngành tăng vọt 3 điểm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Bất ngờ với điểm chuẩn Trường ĐH Đà Lạt, có ngành tăng vọt 3 điểm

Nguyễn Huỳnh

(NLĐO)- Chiều 22-8, Trường ĐH Đà Lạt công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025 ở 4 phương thức: điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ THPT và thi đánh giá năng lực

Trao đổi với phóng viên, TS Đỗ Văn Toản, Phó trưởng Khoa Xã hội học và Công tác xã hội - Trường ĐH Đà Lạt, cho biết nhóm ngành sư phạm của trường có điểm chuẩn tăng vọt.

Bất ngờ với điểm chuẩn ĐH Đà Lạt, có ngành tăng vọt 3 điểm. - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM tại Trường ĐH Đà Lạt

Cụ thể, ở phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành sư phạm toán học có mức điểm chuẩn cao nhất là 28,5 (tăng 2,7 điểm so với năm 2024). Xếp vị trí thứ 2 là ngành sư phạm vật lý với 28,25 điểm (tăng 3 điểm), ngành sư phạm hóa học với 28 điểm (tăng 2,75 điểm).

Ở phương thức xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT, 3 ngành này cũng giữ vị trí tốp đầu, điểm chuẩn cao nhất lên đến 29.

Ở phương thức xét tuyển bằng kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) TP HCM, ngành sư phạm toán tiếp tục giữ vị trí cao nhất với mức điểm ấn tượng 1.025.

Năm nay, Trường ĐH Đà Lạt tuyển sinh 40 ngành, xét tuyển bằng 4 phương thức. Điểm chuẩn dao động từ 16 - 28,5 (điểm thi tốt nghiệp THPT), 19-29 (xét học bạ), 600-1.025 (ĐGNL ĐHQG TP HCM), 65-123 điểm (ĐGNL ĐHQG Hà Nội).

Bất ngờ với điểm chuẩn ĐH Đà Lạt, có ngành tăng vọt 3 điểm. - Ảnh 2.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường ĐH Đà Lạt năm 2025 tăng vọt ở nhóm ngành sư phạm



Tin liên quan

Các trường cao đẳng đầu tiên công bố điểm chuẩn

Các trường cao đẳng đầu tiên công bố điểm chuẩn

(NLĐO) - Năm đầu tiên quay trở lại xét tuyển chung trên hệ thống của Bộ GD- ĐT, nhiều trường cao đẳng (CĐ) công bố điểm chuẩn với mức 15 - 16 điểm

Điểm chuẩn Trường ĐH Công Thương TP HCM từ 17 - 24,5

(NLĐO)- Tại Trường ĐH Công thương TP HCM, điểm chuẩn khối ngành kinh tế từ 23 trở lên theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT

Nhiều trường ĐH- CĐ đầu tư "khủng" cho phiên livestream công bố điểm chuẩn 2025

(NLĐO) - Năm nay, nhiều trường ĐH - CĐ đầu tư "khủng" với nhiều hình thức công bố điểm chuẩn mới lạ.

điểm chuẩn Đà Lạt sư phạm sư phạm toán học thí sinh tăng vọt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo