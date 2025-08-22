Bất ngờ với điểm chuẩn Trường ĐH Đà Lạt, có ngành tăng vọt 3 điểm

Trao đổi với phóng viên, TS Đỗ Văn Toản, Phó trưởng Khoa Xã hội học và Công tác xã hội - Trường ĐH Đà Lạt, cho biết nhóm ngành sư phạm của trường có điểm chuẩn tăng vọt.

Thí sinh dự thi kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM tại Trường ĐH Đà Lạt

Cụ thể, ở phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành sư phạm toán học có mức điểm chuẩn cao nhất là 28,5 (tăng 2,7 điểm so với năm 2024). Xếp vị trí thứ 2 là ngành sư phạm vật lý với 28,25 điểm (tăng 3 điểm), ngành sư phạm hóa học với 28 điểm (tăng 2,75 điểm).

Ở phương thức xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT, 3 ngành này cũng giữ vị trí tốp đầu, điểm chuẩn cao nhất lên đến 29.

Ở phương thức xét tuyển bằng kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) TP HCM, ngành sư phạm toán tiếp tục giữ vị trí cao nhất với mức điểm ấn tượng 1.025.

Năm nay, Trường ĐH Đà Lạt tuyển sinh 40 ngành, xét tuyển bằng 4 phương thức. Điểm chuẩn dao động từ 16 - 28,5 (điểm thi tốt nghiệp THPT), 19-29 (xét học bạ), 600-1.025 (ĐGNL ĐHQG TP HCM), 65-123 điểm (ĐGNL ĐHQG Hà Nội).

Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường ĐH Đà Lạt năm 2025 tăng vọt ở nhóm ngành sư phạm







