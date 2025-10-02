Viết trên tạp chí khoa học Frontiers in Nutrition, nhóm tác giả từ Đại học Bari Aldo Moro và Viện quốc gia về Cấu trúc sinh học và hệ thống sinh học (Ý) cho biết dầu ô liu nguyên chất có thể là biện pháp hỗ trợ giảm vòng eo và chỉ số khối cơ thể (BMI) hiệu quả.

Dầu ô liu, một loại dầu ăn thực vật lành mạnh, có thể hỗ trợ giảm vòng eo và ngăn ngừa béo phì - Ảnh minh họa: NEWS MEDICAL

Theo News Medical, nghiên cứu này đã phân tích dữ liệu từ hơn 16.000 người trưởng thành.

Họ được phân thành 3 nhóm dựa trên tần suất sử dụng dầu ô liu: Thỉnh thoảng (ít hơn 3 ngày/tuần), thường xuyên (3-5 ngày/tuần) hoặc đều đặn (6 ngày/tuần trở lên), với lượng tiêu thụ trung bình trong các ngày có sử dụng là khoảng 25 g.

Kết quả cho thấy những người ít khi dùng dầu ô liu có nguy cơ béo bụng cao gấp 5 lần so với những người dùng thường xuyên.

Những người dùng dầu ô liu thường xuyên nhất cũng có chỉ số BMI trung bình là 24,7 kg/m2, thấp hơn đáng kể so với mức 26,6 kg/m2 của nhóm ít khi dùng.

Vòng eo trung bình của nhóm thường xuyên dùng dầu là 89,1 cm, nhỏ hơn đáng kể so với con số 99,4 cm của nhóm ít khi dùng.

Dầu ô liu là một thành phần nổi bật trong chế độ ăn Địa Trung Hải, được ca ngợi là lành mạnh nhất thế giới.

Phân tích chuyên sâu hơn cho thấy dầu ô liu đóng góp tới 61,9% mối liên hệ giữa chế độ ăn này và vòng eo nhỏ hơn.

Theo các tác giả, dầu ô liu nguyên chất vốn được công nhận rộng rãi về lợi ích chuyển hóa tim mạch. Loại dầu ăn này giàu axit béo không bão hòa đơn và các polyphenol chống oxy hóa như hydroxytyrosol và oleocanthal, giúp giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe trao đổi chất.

Vì vậy, một chút thay đổi trong sử dụng dầu ăn có thể là gợi ý tốt nếu bạn đang gặp tình trạng béo bụng hay béo phì.