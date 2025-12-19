HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bất ngờ với lời khai của người trộm xe ở Quảng trường Đại Đoàn Kết

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Mới ra tù, Lê Thị Thảo Nguyên cùng đồng phạm bàn nhau trộm xe máy để đi lại, nhưng thấy dễ ăn nên tiếp tục trộm thêm nhiều xe khác

Ngày 19-12, Công an phường Pleiku, tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ trộm cắp liên tục nhiều xe máy ở khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết. 

Trong thời gian qua, nhiều người dựng xe máy để tới Quảng trường Đại Đoàn Kết tập thể dục thì bị kẻ gian bẻ khoá, trộm mất xe. 

Qua điều tra, Công an phường Pleiku mật phục, bắt giữ Lê Thị Thảo Nguyên (SN 1979, trú tại thôn 3 Biển Hồ, xã Biển Hồ). Từ lời khai của Nguyên, cơ quan công an bắt giữ thêm đồng phạm là Nguyễn Hữu Thời (SN 1975, trú tại thôn 2, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai). 

- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hữu Thời cùng tang vật là những xe máy trộm cắp được

Tại cơ quan công an, Thời khai nhận Lê Thị Thảo Nguyên mới chấp hành án phạt tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trở về địa phương từ tháng 7-2025. 

Khi thấy Nguyên nói không có xe đi nên từ tháng 11-2025, cả hai bàn nhau trộm cắp xe máy để sử dụng. Tuy nhiên, khi thấy lấy cắp dễ dàng nên đã trộm tổng cộng 6 chiếc. 

"Tôi uống cà phê, quan sát dãy xe để ngay hàng rào toà nhà liên cơ quan, thấy xe nào dễ trộm cắp thì lấy" - Thời khai nhận với cơ quan công an. 

Theo Công an phường Pleiku, sau khi bị bắt, đối tượng Lê Thị Thảo Nguyên rất ngoan cố, không chịu khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, với sự kiên trì, bền bỉ đấu tranh với tội phạm, cùng với các chứng cứ, tài liệu thuyết phục, cuối cùng Nguyên thừa nhận đã cùng đối tượng Nguyễn Hữu Thời trộm cắp 6 chiếc xe máy. Tại thời điểm này, đối tượng Thời tìm cách bỏ trốn. Tuy nhiên sau khi được vận động, Thời đã đến công an trình diện và khai báo hành vi phạm tội. 

Tin liên quan

Rủ bạn vào nhà dân trộm xe máy, nam sinh lớp 12 bị khởi tố

Rủ bạn vào nhà dân trộm xe máy, nam sinh lớp 12 bị khởi tố

(NLĐO) - Lợi dụng sự sơ hở của người dân, Nguyễn Đình H. học sinh lớp 12 ở Hà Tĩnh đã cùng bạn lẻn vào rồi lấy trộm xe máy rồi đưa đi cất giấu.

Công an TP HCM triệt phá băng trộm xe máy chuyên nghiệp

(NLĐO) - Một băng tội phạm chuyên nghiệp vừa bị Công an xã Đông Thạnh và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM triệt phá, bắt 6 người.

Thanh niên 24 tuổi bị bắt vì trộm xe máy ở Huế

(NLĐO) - Thanh niên 24 tuổi trộm xe máy tại TP Huế, chạy ra Quảng Trị thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

