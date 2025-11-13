Rủ bạn vào nhà dân trộm xe máy, nam sinh lớp 12 bị khởi tố

Sáng 13-11, tin từ Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 - Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình H. (học sinh lớp 12, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Lộc Hà) về tội "Trộm cắp tài sản".

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hiếu

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 21 giờ ngày 28-9, Nguyễn Đình H. (SN 2008, ngụ thôn 2, xã Lộc Hà) gặp và rủ Dương Quang T. (SN 2010) ngụ cùng thôn, rồi lên kế hoạch cùng đi trộm cắp tài sản.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút, cả hai phát hiện nhà anh Phan Khắc Giang (SN 1966, ngụ thôn 4, xã Lộc Hà) có cổng mở một cánh và để xe Honda Wave Alpha màu xanh không gắn biển kiểm soát, chìa khóa cắm sẵn trên xe.

Ngay lập tức H. và T. lẻn vào sân, lấy trộm xe rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Khi đi đến gần ngã ba đường thuộc thôn Thanh Hòa, xã Mai Phụ, do xe hết xăng, nên cả hai đã dắt xe đến giấu tại khu vườn của nhà dân rồi trở về nhà.

Đến khoảng 12 giờ ngày 29-9, H. và T. quay lại, dùng dụng cụ tháo một số bộ phận của xe và gửi tại một nhà dân trong xã.

Tuy nhiên, đến khoảng 16 giờ cùng ngày, cả hai đã bị cơ quan Công an triệu tập về trụ sở làm việc.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, H. và T. đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Do Dương Quang T. chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không bị khởi tố.



