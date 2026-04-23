Trong danh sách cá nhân có thành tích cao tại hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề TPHCM" năm nay, em Nguyễn Huỳnh Minh Anh (18 tuổi), học viên ngành quản trị khách sạn - Trường Trung cấp Việt Giao (TPHCM) gây ấn tượng mạnh không chỉ bởi kỹ năng nghề nghiệp mà còn bởi nghị lực học tập đáng nể.

Chuyển hướng vì đam mê

Nhắc đến học nghề, nhiều người thường nghĩ rằng đây là sự lựa chọn dành cho học sinh có học lực trung bình. Thế nhưng, Minh Anh lại là một ngoại lệ đầy thú vị.

Với nền tảng 4 năm liền học sinh giỏi bậc THCS, từng là thành viên đội tuyển học sinh giỏi môn hóa học, Minh Anh lại quyết định rẽ hướng sang mô hình đào tạo 9+ tại Trường Trung cấp Việt Giao.

Ở hội thi, Minh Anh tranh tài tay nghề ở nghề phục vụ phòng

Minh Anh cho biết gia đình không tạo áp lực phải vào trường THPT công lập, ngược lại rất ủng hộ khi em lựa chọn học nghề sớm. Chị gái Minh Anh cũng là học viên của trường và đang làm việc trong lĩnh vực STEM chính là minh chứng thuyết phục nhất.

Đáng nói, mỗi ngày đi học của Minh Anh đều là một hành trình dài. "

Em có chiếc xe cub nhỏ. Ngày nào cũng thế, cứ khoảng 5 giờ, em từ nhà ở Đồng Nai chạy vào TPHCM. Quãng đường khá xa nhưng đi dần cũng thành quen. Quan trọng nhất là em được học ở môi trường em thích và có thể phát triển được với nghề" - Minh Anh hào hứng nói.

Khẳng định bản thân từ kỳ thi nghề

Bằng chứng của sự nỗ lực ấy chính là thành tích cao - đoạt giải nhất nghề phục vụ phòng của Minh Anh tại hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề TPHCM năm 2026".

Tại vòng chung kết, với tình huống giả định phải xử lý phàn nàn của khách về tiếng ồn trong phòng đang lưu trú, Minh Anh đã khiến giám khảo bất ngờ khi chủ động yêu cầu thực hiện phần thi hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Bằng phong thái tự tin và kỹ năng nghiệp vụ sắc sảo, em không chỉ trấn an khách hàng khéo léo mà còn phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận lễ tân, bảo vệ theo đúng quy chuẩn quốc tế.

Trong hội thi lần này, Trường Trung cấp Việt Giao có 1 học viên đoạt giải nhất và 1 học viên đoạt giải nhì nghề phục vụ phòng

Thí sinh tranh tài tay nghề phục vụ phòng

Với Minh Anh, giải thưởng lần này không chỉ là một danh hiệu mà là tấm vé thông hành giá trị để bước chân vào thị trường lao động cao cấp. Từng tham gia các đợt kiến tập tại những khách sạn, resort ở khu vực Vũng Tàu, Đà Lạt, cô sinh viên trẻ hiểu rằng cơ hội tại các đơn vị lớn như Rex, New World hay Park Hyatt luôn rộng mở cho những ai "giỏi việc, vững nghề".

Dù đã có những thành công bước đầu, Minh Anh vẫn giữ cho mình sự khiêm tốn và cầu thị. Sau khi tốt nghiệp hệ trung cấp, em dự định sẽ tiếp tục học liên thông lên ĐH để trau dồi thêm kiến thức.

Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề TPHCM năm 2026" do Thành Đoàn TPHCM và Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức. Hội thi năm nay thu hút 711 thí sinh đến từ 37 trường trung cấp, CĐ trên địa bàn TPHCM dự thi ở 14 nghề.



