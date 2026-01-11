Bắt người đàn ông chém con riêng của vợ

Ngày 11-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Văn Tình (34 tuổi, ngụ xã Phước An) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Tình

Con dao gây án

Trước đó, trưa ngày 9-1 tại cổng Trường THCS Phước An, Tình đã dùng dao chém cháu H. Kh. (15 tuổi) là con riêng của vợ Tình.

Hậu quả cháu Kh. bị thương tích vùng mặt. Sau khi gây án, Tình đã nhanh chân bỏ trốn nhưng đã bị Công an xã Phước An bắt khi đang lẩn trốn tại ấp Thành Công, xã Phước An.

Qua đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ việc sau đó được Công an xã Phước An lập hồ sơ và bàn giao đối tượng cùng tang vật để Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai điều tra.