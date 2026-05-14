HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt người phụ nữ lừa đảo "chạy" giấy tờ đất đai

Tuấn Minh

(NLĐO)- Đưa ra các thông tin giả dối về việc có thể "chạy" giấy tờ đất đai, Lê Thị Thảo ở Thanh Hóa đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng của nhiều người

Ngày 14-5, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh khám xét và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thảo (SN 1975; ngụ khu đô thị Vinhome, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

- Ảnh 1.

Công an thi hành lệnh bắt giam Lê Thị Thảo lừa "chạy" giấy tờ đất đai, chiếm đoạt tài sản người khác. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2020 đến năm 2022, nhận thấy nhiều người dân có nhu cầu cần giải quyết các giấy tờ về đất đai, Thảo đã lợi dụng việc có quen biết và thông thạo làm thủ tục về đất đai, đã đưa ra nhiều thông tin về việc có khả năng "chạy" giấy tờ đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và đầu tư mua bán bất động sản để kêu gọi, huy động và trực tiếp nhận tiền của nhiều người có nhu cầu.

Để tạo niềm tin cho khách hàng, người phụ nữ này còn dựng lên người trung gian để ký nhận giấy cọc và các thủ tục, cam kết mua bán bất động sản; sử dụng thông tin cùng một lô đất chưa đủ điều kiện giao dịch để nhận tiền đặt cọc của nhiều người khác nhau thông qua các hợp đồng viết tay.

Từ những thông tin giả dối trên, nhiều người đã giao tiền và giấy tờ đất cho Thảo để lo việc. Tuy nhiên, Thảo đã không thực hiện được như cam kết mà sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Lê Thị Thảo đã lừa của 3 bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền gần 500 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

"Phù phép" trong quản lý đất đai, xây dựng

"Phù phép" trong quản lý đất đai, xây dựng

LTS: Người dân tố cáo hàng loạt bất thường liên quan đất đai, xây dựng ở phường Quy Nhơn Tây (Gia Lai) và phóng viên Báo Người Lao Động đã vào cuộc điều tra

Bắt cựu cán bộ xã lập khống hợp đồng đất đai rồi đem bán

(NLĐO)- Lợi dụng chức vụ, một cán bộ xã ở Ninh Bình đã lập khống hồ sơ chuyển nhượng đất đai, chiếm đoạt số tiền hơn 2,6 tỉ đồng.

Đối tượng lừa đảo sập bẫy "chạy án"

(NLĐO)- Biết Linh bị các bị hại tố cáo, Thắng đã đưa ra thông tin gian dối về việc có mối quan hệ với cơ quan chức năng, có khả năng "chạy án"

lừa đảo chiếm đoạt tài sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản chạy giấy tờ chạy thủ tục đất đai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo