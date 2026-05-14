Bắt người phụ nữ lừa đảo "chạy" giấy tờ đất đai

Ngày 14-5, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh khám xét và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thảo (SN 1975; ngụ khu đô thị Vinhome, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an thi hành lệnh bắt giam Lê Thị Thảo lừa "chạy" giấy tờ đất đai, chiếm đoạt tài sản người khác. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2020 đến năm 2022, nhận thấy nhiều người dân có nhu cầu cần giải quyết các giấy tờ về đất đai, Thảo đã lợi dụng việc có quen biết và thông thạo làm thủ tục về đất đai, đã đưa ra nhiều thông tin về việc có khả năng "chạy" giấy tờ đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và đầu tư mua bán bất động sản để kêu gọi, huy động và trực tiếp nhận tiền của nhiều người có nhu cầu.

Để tạo niềm tin cho khách hàng, người phụ nữ này còn dựng lên người trung gian để ký nhận giấy cọc và các thủ tục, cam kết mua bán bất động sản; sử dụng thông tin cùng một lô đất chưa đủ điều kiện giao dịch để nhận tiền đặt cọc của nhiều người khác nhau thông qua các hợp đồng viết tay.

Từ những thông tin giả dối trên, nhiều người đã giao tiền và giấy tờ đất cho Thảo để lo việc. Tuy nhiên, Thảo đã không thực hiện được như cam kết mà sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Lê Thị Thảo đã lừa của 3 bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền gần 500 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.