HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt nhóm đối tượng gây náo loạn ở Tây Ninh trong đêm 23-4

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Khởi tố nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô nẹt pô, mang dao tự chế và hung khí chạy tốc độ cao, gây rối trật tự trên đường phố ở Tây Ninh

Ngày 30-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Võ Trọng Nghĩa (SN 2008), Nguyễn Thành Đông (SN 2008) và Phạm Nguyễn Quốc Tiến (SN 2009) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý gây thương tích".

Khởi tố nhóm thanh niên nẹt pô và mang hung khí gây rối trật tự ở Tây Ninh - Ảnh 1.

Công an khởi tố, bắt giữ nhóm thanh niên nẹt pô, mang dao tự chế gây rối trật tự trên đường phố ở Tây Ninh. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 23-4, các đối tượng trên cùng khoảng 15 người khác tụ tập, điều khiển khoảng 10 xe mô tô chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Tân Ninh. Trước đó, một số đối tượng đã chuẩn bị hung khí như dao tự chế, bình xịt hơi cay để sẵn sàng sử dụng khi có mâu thuẫn.

Trong quá trình di chuyển, nhóm này chạy xe tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, mang theo hung khí gây mất an ninh trật tự. Khi đến khu vực đường Dương Minh Châu, nhóm xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên đang ngồi tại quán nước. Hai bên lời qua tiếng lại, ném bàn ghế rồi rời đi.

Sau đó, nhóm của Nghĩa, Đông và Tiến quay lại, dùng dao tự chế và hung khí tấn công một nhóm thanh niên khác đang lưu thông trên đường. Hậu quả, anh Nguyễn Quốc Nam bị thương ở cánh tay phải; anh Lý Thành Thái bị thương vùng mặt do té ngã, phải nhập viện cấp cứu.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Ninh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng xác minh, truy xét, mời làm việc 17 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều hung khí.

Qua điều tra xác định, các đối tượng đều trong độ tuổi từ 15 đến 17; một số đã có tiền án, tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hai đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại các khu vực giáp ranh ở TPHCM và Đồng Nai

tỉnh Tây Ninh tốc độ cao khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng nhóm thanh niên gây rối trật tự nẹt pô xe mô tô Tây Ninh hỗn chiến ở tây ninh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo