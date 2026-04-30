Bắt nhóm đối tượng gây náo loạn ở Tây Ninh trong đêm 23-4

Ngày 30-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Võ Trọng Nghĩa (SN 2008), Nguyễn Thành Đông (SN 2008) và Phạm Nguyễn Quốc Tiến (SN 2009) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý gây thương tích".

Công an khởi tố, bắt giữ nhóm thanh niên nẹt pô, mang dao tự chế gây rối trật tự trên đường phố ở Tây Ninh. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 23-4, các đối tượng trên cùng khoảng 15 người khác tụ tập, điều khiển khoảng 10 xe mô tô chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Tân Ninh. Trước đó, một số đối tượng đã chuẩn bị hung khí như dao tự chế, bình xịt hơi cay để sẵn sàng sử dụng khi có mâu thuẫn.

Trong quá trình di chuyển, nhóm này chạy xe tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, mang theo hung khí gây mất an ninh trật tự. Khi đến khu vực đường Dương Minh Châu, nhóm xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên đang ngồi tại quán nước. Hai bên lời qua tiếng lại, ném bàn ghế rồi rời đi.

Sau đó, nhóm của Nghĩa, Đông và Tiến quay lại, dùng dao tự chế và hung khí tấn công một nhóm thanh niên khác đang lưu thông trên đường. Hậu quả, anh Nguyễn Quốc Nam bị thương ở cánh tay phải; anh Lý Thành Thái bị thương vùng mặt do té ngã, phải nhập viện cấp cứu.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Ninh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng xác minh, truy xét, mời làm việc 17 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều hung khí.

Qua điều tra xác định, các đối tượng đều trong độ tuổi từ 15 đến 17; một số đã có tiền án, tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.