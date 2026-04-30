Pháp luật

Hai đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại các khu vực giáp ranh ở TPHCM và Đồng Nai

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Hai đối tượng trên bị công an truy nã về tội "trộm cắp tài sản"

Ngày 30-4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Tây Ninh thông tin vừa bắt giữ 2 đối tượng truy nã về tội "trộm cắp tài sản" khi đang lẩn trốn tại TPHCM và Đồng Nai.

Bắt đối tượng truy nã Trương Thị Định và Nguyễn Văn Thanh tại TPHCM , Đồng Nai - Ảnh 1.

Đối tượng truy nã Trương Thị Định (trái) và Nguyễn Văn Thanh. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua công tác xác minh, ngày 28-4-2026, lực lượng thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện, bắt giữ Trương Thị Định (tức Đào, SN 1968; tạm trú thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cũ) khi đối tượng đang ẩn náu tại khu phố Rạch Bắp, phường Tây Nam, TPHCM.

Định bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (cũ) ra quyết định truy nã số 13 ngày 15-8-2018 về các hành vi "trộm cắp tài sản" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Sau khi gây án, đối tượng liên tục di chuyển qua nhiều địa phương, thay đổi chỗ ở nhằm trốn tránh sự truy bắt.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác phối hợp với Đồn Biên phòng Lộc Thành và Công an xã Lộc Thành (tỉnh Đồng Nai) bắt giữ Nguyễn Văn Thanh (SN 1988; ngụ xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cũ), là đối tượng bị truy nã về tội "trộm cắp tài sản".

Theo hồ sơ, ngày 18-9-2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu đã khởi tố bị can đối với Thanh; đến ngày 30-12-2024 ra quyết định truy nã do đối tượng bỏ trốn.

Cả hai đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại các khu vực giáp ranh.

Quá trình truy bắt diễn ra nhanh gọn, bất ngờ, không để các đối tượng kịp chống trả. Theo Công an tỉnh Tây Ninh, kết quả này thể hiện quyết tâm truy bắt tội phạm đến cùng, không để đối tượng truy nã có điều kiện ẩn náu, gây mất an ninh trật tự.

Xác minh clip người đàn ông đi xe máy “quậy” trước đầu ô tô ở Tây Ninh

(NLĐO) - Đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông chạy xe máy liên tục tạt đầu ô tô trên đường Tỉnh 830 ở Tây Ninh. Công an đang xác minh vụ việc.

CSGT Tây Ninh xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn dịp lễ

(NLĐO)- Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 – 1/5, Tây Ninh dự báo lưu lượng tăng cao, CSGT triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông.

Phạt tù đối tượng dùng biển số giả, lái xe tông vào xe CSGT ở Tây Ninh

(NLĐO) - Khi bị phát hiện vi phạm tốc độ, đối tượng đã liều lĩnh tông thẳng vào xe đặc chủng của CSGT nhằm thoát thân.

