Bắt nhóm "rửa tiền" xuyên quốc gia với số tiền hơn 500 tỉ đồng

Ngày 22-4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp đấu tranh thành công chuyên án triệt xóa, bắt giữ ổ nhóm "rửa tiền" và đánh bạc xuyên quốc gia từ nhà cái đánh bạc trực tuyến "xxx88".

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: V. Hậu

Bước đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng đã thực hiện hoạt động "rửa tiền" hơn 500 tỉ đồng cho nhà cái "xxx88".

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có một nhóm đối tượng thường xuyên tham gia đánh bạc trên website "xxx88". Đây là website đánh bạc trực tuyến trên mạng có tên miền đăng ký ở nước ngoài, do một nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu vận hành.

Tại Việt Nam, các đối tượng tăng cường hoạt động quảng cáo trang web này như một nền tảng trò chơi điện tử trực tuyến, cá cược đa dạng, dễ dàng đăng ký và thanh khoản nhanh chóng nên đã lôi kéo rất nhiều người Việt Nam tham gia đánh bạc trực tuyến.

Qua theo dõi, hệ thống trang web nhiều lần bị chặn, nhưng sau đó các đối tượng đã thay đổi tên miền để tiếp tục hoạt động tổ chức đánh bạc. Hoạt động của nhóm này có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước, chia thành các nhóm nhỏ, hoạt động mang tính có tổ chức, tinh vi, nguy hiểm, sử dụng nhiều ứng dụng, kỹ thuật công nghệ cao.

Cơ quan Công an bước đầu làm rõ chỉ từ tháng 9-2024 đến nay, lượng tiền các con bạc giao dịch để đánh bạc trên website "xxx88" lên đến hơn 600 tỉ đồng/tháng. Cũng từ website "xxx88", các đối tượng đã thực hiện hoạt động "rửa tiền" hơn 500 tỉ đồng cho nhà cái "xxx88".

Cơ quan công an làm việc với Đậu Trọng Giáp. Ảnh: V. Hậu

Sau nhiều ngày điều tra, từ ngày 11 đến 13-4, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bố trí 12 tổ công tác tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng trong ổ nhóm trên về hành vi "rửa tiền" và đánh bạc. Tang vật phát hiện và thu giữ gồm 3 bộ máy vi tính, 15 điện thoại di động, 1 ô tô và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Tại Việt Nam, cầm đầu đường dây "rửa tiền" và đánh bạc được xác định là Đậu Trọng Giáp (SN 1992), trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Ngoài Giáp, Công an Nghệ An cũng bắt giữ thêm 11 đối tượng khác gồm 8 nam, 3 nữ, tuổi đời từ 22 đến 45, trú tại các huyện: Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu tham gia trực tiếp vào đường dây rửa tiền và đánh bạc trên website "xxx88".

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.