Pháp luật

Bắt nhóm tài xế chuyên dùng thiết bị phá sóng để chiếm đoạt tiền của hãng taxi công nghệ

Như Quỳnh

(NLĐO) - Một nhóm tài xế taxi chuyên dùng thiết bị phá sóng để chiếm đoạt tiền vừa bị bắt giữ.

Ngày 13-5, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đơn vị này vừa bắt tạm giam 4 tài xế taxi chiếm đoạt tài sản của một hãng taxi công nghệ.

Bắt nhóm tài xế taxi chuyên dùng thiết bị phá sóng để chiếm đoạt tiền - Ảnh 1.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt giữ các đối tượng liên quan. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện từ khoảng cuối năm 2025, trên địa bàn Thái Nguyên xuất hiện hoạt động mua, bán thiết bị điện tử có tác dụng ngăn chặn, vô hiệu hóa việc truyền tín hiệu giám sát của các hãng taxi.

Đến cuối tháng 4-2026, tiếp tục có thông tin từ hãng taxi công nghệ trình báo về việc phát hiện nhân viên công ty (là tài xế taxi) sử dụng thiết bị điện tử có khả năng can thiệp trái phép vào hệ thống điện tử của xe điện. Từ đó, làm mất tác dụng "mắt thần" để chiếm đoạt tiền của hãng taxi công nghệ.

Được biết, thiết bị "mắt thần" là hệ thống cảm biến hồng ngoại được lắp đặt trên xe có tác dụng nhận biết khi có khách hàng ngồi tại ghế phụ và hàng ghế sau xe ô tô. Các tài xế sử dụng thiết bị điện tử phá sóng để can thiệp trái phép vào hệ thống vận hành của xe. Từ đó thực hiện hành vi gian lận thanh toán.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 19 giờ 50 phút ngày 28-4, tại khu vực xóm Thơm, xã Phú Bình, lực lượng chức năng phát hiện 3 tài xế taxi của hãng taxi công nghệ là Trịnh Ngọc Chiến (SN 1992); Đinh Quý Dương (SN 1996); Nguyễn Trung Thành (SN 1990) đang chở khách. Trên xe ô tô nhóm này đều sử dụng thiết bị điện tử phá sóng để chiếm đoạt tiền của hãng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Ma Khánh Hùng (SN 2000) là người bán thiết bị phá sóng cho 3 đối tượng trên. Tang vật tạm giữ gồm 8 thiết bị điện tử có tác dụng can thiệp trái phép làm mất tác dụng chức năng nhận diện hành khách trên xe.

Tại cơ quan công an, Ma Khánh Hùng khai nhận khoảng tháng 4-2025, Hùng được ký hợp đồng là nhân viên tài xế taxi của hãng taxi công nghệ chi nhánh tại Thái Nguyên. Quá trình làm việc, Hùng đã tìm mua và sử dụng thiết bị điện tử phá sóng, bị hãng taxi phát hiện, đuổi việc.

Bắt nhóm tài xế taxi chuyên dùng thiết bị phá sóng để chiếm đoạt tiền - Ảnh 2.

Thiết bị phá sóng các đối tượng lắp trên xe taxi. Ảnh: Công an cung cấp

Sau đó, thấy nhiều người hỏi mua thiết bị này nên Hùng đã chuyển sang mua bán, cung cấp cho các tài xế taxi nhằm mục đích kiếm lời.

Từ tháng 5-2025 đến tháng 4-2026, Hùng đã bán thiết bị điện tử phá sóng cho nhiều người với giá từ 500.000 đồng đến 900.000 đồng/1 thiết bị.

Liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ma Khánh Hùng, Trịnh Ngọc Chiến, Đinh Quý Dương và Nguyễn Trung Thành về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.

Khởi tố tài xế taxi nhiều lần quan hệ tình dục với nữ nhân viên quán karaoke 14 tuổi

Khởi tố tài xế taxi nhiều lần quan hệ tình dục với nữ nhân viên quán karaoke 14 tuổi

(NLĐO)- Từ tháng 6-2025, cháu B.L.Đ.N . (14 tuổi) có tình cảm và quan hệ tình dục nhiều lần với Phạm Văn Hải, tài xế lái xe taxi

Tạm giữ hình sự tài xế xe sang Mercedes tạt đầu, đấm tài xế taxi

(NLĐO)- Uống bia rượu rồi lái xe Mercedes chèn ép, hành hung tài xế taxi ở đường Nguyễn Chí Thanh, tài xế Nguyễn Ngọc Ngân bị công an tạm giữ để điều tra.

Triệt phá đường dây mại dâm “khủng” với hơn 800 tài xế taxi làm môi giới

(NLĐO) - Núp bóng massage, đường dây mại dâm hoạt động tinh vi tại 2 khách sạn ở phía Tây Gia Lai vừa bị công an triệt phá.

