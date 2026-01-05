Bắt nhóm thanh niên làm chuyện phi pháp ở biên giới

Ngày 5-1, Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết đang phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh, Đồn Biên phòng Ba Tầng xử lý nhóm thanh niên tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Hai trong số 4 thanh niên bị bắt giữ vì tàng trữ trái phép chất ma tuý

Bắt giữ 4 thanh niên tàng trữ trái phép chất ma tuý. Clip: Hoài Nam

Trước đó, lúc 10 giờ 40 phút ngày 4-1, tại thôn Mới (xã Lìa, tỉnh Quảng Trị), Đồn Biên phòng Thanh chủ trì, phối hợp với Công an xã Lìa phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng, gồm: Hồ Văn Ngôi (SN 2004, ngụ thôn A Sau, xã Lìa) và Hồ Văn Thay (SN 1997, ngụ thôn Hùn, xã A Dơi) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 198 viên ma túy tổng hợp và 1 xe máy.

Trước đó, ngày 1-1, Đồn Biên phòng Ba Tầng chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh và Công an xã A Dơi bắt giữ 2 đối tượng, gồm: Hồ Văn Kiều (SN 1999) và Hồ Văn Hên (SN 1996; cùng ngụ xã Lìa) có hành vi tàng trữ trái phép 13 viên ma túy tổng hợp.

Hiện, Phòng Nghiệp vụ đang tham mưu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị tiến hành củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.