Bắt nữ giúp việc lấy trộm 20 máy tính của chủ ở TPHCM

Trần Thị Yến, 39 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh, vừa bị Công an phường Long Trường, TPHCM bắt giữ để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Trần Thị Yến tại cơ quan công an.

Theo đó, sáng 5-4, anh Lê Anh Hào mở xem camera gắn trước cổng Công ty THHH đầu tư phát triển công nghệ Sen Vàng, đường Trường Lưu, phường Long Trường nhưng không hoạt động. Nghi ngờ, anh Hào gọi vợ đến công ty kiểm tra.

Chiều cùng ngày, vợ anh Hào đến thì cửa vẫn đóng nhưng nguồn điện tổng đã bị tắt. Khi mở được camera lên, anh Hào thấy lúc 3 giờ sáng 5-4, có người đến công ty mở cổng và cắt nguồn điện. Ngoài ra, 20 máy tính xách tay bỗng "không cánh mà bay". Vụ việc được trình báo công an địa phương.

Vào cuộc truy xét, thu thập dấu vết đột nhập, Công an phường Long Trường xác định Yến (người giúp việc tại công ty) đã lấy trộm, nên đưa về trụ sở đấu tranh.

Tại đây, Yến thừa nhận lợi dụng sơ hở lúc công ty không có người trông đã nhiều lần lấy trộm tài sản, tổng cộng 20 máy tính xách tay.

Sau khi lấy trộm, Yến mang đi cầm cố tại các tiệm cầm đồ khác nhau, lấy tiền tiêu xài. Công an phường Long Trường đã thu hồi được 20 máy tính. Hiện lực chức năng đang định giá giá trị tài sản để làm căn cứ xử lý theo quy định.