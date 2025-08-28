HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt "ông trùm" băng nhóm giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo hơn 200 tỉ đồng

Đức Ngọc

(NLĐO) - Một đối tượng cầm đầu băng nhóm giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo nhiều người dân trên cả nước hơn 200 tỉ đồng vừa bị bắt giữ.

Ngày 28-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, cầm đầu băng nhóm giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Campuchia.

Băng nhóm giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo 200 tỉ đồng vừa bị bắt giữ - Ảnh 1.

Lê Minh Dũng tại cơ quan công an. Ảnh: V. Hậu

Trước đó, tháng 2-2024, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ gần 80 đối tượng thuộc đường dây giả danh cán bộ Công an, Kiểm sát viên gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.

TIN LIÊN QUAN

Quá trình mở rộng vụ án, cơ quan công an xác định đối tượng cầm đầu, cấu kết với các đối tượng người nước ngoài thành lập, điều hành hoạt động của công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia này là Lê Minh Dũng (SN 1992, trú tại xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa).

Ngay sau khi băng nhóm lừa đảo bị triệt xóa vào năm 2024, dưới sự hỗ trợ, che giấu của các "ông chủ" người nước ngoài, Lê Minh Dũng đã lẩn trốn tại đặc khu kinh tế thuộc Campuchia, tiếp tục thành lập và điều hành các băng nhóm lừa đảo mới khiến quá trình truy bắt gặp rất nhiều khó khăn. Ngày 24-10-2024, Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định truy nã đối với Lê Minh Dũng.

Băng nhóm giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo 200 tỉ đồng vừa bị bắt giữ - Ảnh 3.

Lê Minh Dũng bị bắt khi đang lẩn trốn tại Campuchia. Ảnh: V. Hậu

Sau thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã thành lập nhiều tổ công tác, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ thành công Lê Minh Dũng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Campuchia.

Hiện, đối tượng đã được áp giải về nước để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

37 người sang Campuchia làm cho công ty lừa đảo, lừa nhiều được tuyên dương và thưởng "nóng"

37 người sang Campuchia làm cho công ty lừa đảo, lừa nhiều được tuyên dương và thưởng "nóng"

(NLĐO) - 37 người sang Campuchia tìm việc rồi gọi điện giả danh cán bộ lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỉ đồng của người dân.

Ba "mắt xích" người Việt trong đường dây tội phạm Campuchia ra đầu thú

(NLĐO) - Ba thanh niên Việt ra đầu thú sau khi tham gia đường dây tội phạm mạng xuyên quốc gia do người Trung Quốc cầm đầu, gài bẫy video nhạy cảm tống tiền.

Phá đường dây lừa đảo, rửa tiền hàng ngàn tỉ đồng có trụ sở tại Campuchia

(NLĐO)- Một đường dây lừa đảo, rửa tiền lên tới hàng ngàn tỉ đồng có trụ sở đặt tại Campuchia vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá, bắt 7 đối tượng

phòng cảnh sát phòng cảnh sát hình sự công an Nghệ An bắt giữ đối tượng đối tượng truy nã Campuchia truy nã đặc biệt chiếm đoạt tài sản người nước ngoài
