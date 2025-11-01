HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt quả tang 25 đối tượng tại phòng karaoke “VIP 8888” và “VIP 9999”

Tin - ảnh: Văn Vũ

(NLĐO) - Kết quả test nhanh cho thấy có 24 đối tượng tại phòng karaoke “VIP 8888” và “VIP 9999” dương tính với ma túy

Ngày 1-11, Công an xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang về việc tạm giữ hình sự 6 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng hát karaoke, gồm: Nguyễn Văn Thắng (SN 1985), Đào Văn Hoán (SN 1987), Nguyễn Thanh Sơn (SN 2002), Lê Văn Vinh (SN 2005), Lê Minh Nhựt (SN 2004) và Tăng Văn Lộc (SN 2004).

- Ảnh 1.

8 đối tượng bị bắt quả tang khi đang tổ chức sử dụng và sử dụng ma túy tại phòng "VIP 8888"

- Ảnh 2.

17 đối tượng bị bắt quả tang khi đang tổ chức sử dụng và sử dụng ma túy tại phòng "VIP 9999"

- Ảnh 3.

Quán Karaoke Ngọc Anh, nơi các đối tượng tổ chức "bay lắc".

Trước đó, vào rạng sáng 30-10, Công an xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang bất ngờ kiểm tra phòng "VIP 8888" của quán karaoke "Ngọc Anh" tại khu phố Thị Tứ, xã Mỹ Thuận thì bắt quả tang 8 đối tượng đang có hành vi sử dụng ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 14 bịch nhựa chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy, một bịch chứa viên nén màu vàng, một dĩa sứ có bám chất bột màu trắng, một ống hút cuộn bằng tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Tiếp tục kiểm tra phòng "VIP 9999" của quán karaoke này, công an bắt quả tang thêm 17 đối tượng có hộ khẩu tại nhiều tỉnh, thành như An Giang, Cần Thơ, Hải Phòng, Cà Mau, Đồng Tháp…

Tang vật thu giữ gồm 7 bịch nhựa chứa tinh thể trắng nghi ma túy, 2 bịch chứa tổng cộng 4 viên nén màu đỏ và một đoạn ống nhựa có bám bụi mịn màu trắng nghi là ma túy tổng hợp.

Kết quả test nhanh cho thấy có 24 đối tượng dương tính với ma túy.

Tin liên quan

Xác minh vụ du khách tố bị tính 28 triệu đồng cho 2 giờ hát karaoke

Xác minh vụ du khách tố bị tính 28 triệu đồng cho 2 giờ hát karaoke

(NLĐO) - Du khách phản ánh bị tính tổng cộng 28 triệu đồng cho 2 giờ hát karaoke tại một quán ở phường Vũng Tàu, trong khi hóa đơn thể hiện chỉ 10,5 triệu đồng

Bất ngờ kiểm tra quán karaoke Venus, phát hiện 18 "dân chơi" dương tính với ma tuý

(NLĐO)- Kiểm tra quán karaoke Venus (tỉnh Hưng Yên), lực lượng chức năng phát hiện 18 đối tượng dương tính với ma túy

Cần Thơ: Đột kích quán bar, karaoke "sang chảnh", phát hiện nhiều người dương tính với ma túy

(NLĐO) - Lực lượng Công an TP Cần Thơ đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh bar, karaoke lớn trên địa bàn, phát hiện hàng loạt vi phạm.

cơ quan Cảnh sát điều tra ma túy karaoke sử dụng ma túy bắt quả tang tỉnh an giang
