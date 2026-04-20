Pháp luật

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển, cất giấu gần 400kg nghi thuốc nổ

T.Trực

(NLĐO) - Lực lượng chức năng thu giữ 377kg chất rắn dạng cục, nghi là thuốc nổ.

Chiều 20-4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang một đối tượng vận chuyển, cất giấu 377kg chất rắn nghi thuốc nổ, thu giữ số lượng lớn tang vật liên quan.

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển, cất giấu gần 400kg nghi thuốc nổ - Ảnh 1.

Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi bắt quả tang Phạm Văn H. vận chuyển tang vật nghi thuốc nổ

Trước đó, vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 18-4, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi phối hợp Công an xã Vạn Tường và Vùng Cảnh sát biển 2 tiến hành kiểm tra, phát hiện Phạm Văn H. (37 tuổi, trú thôn Phước Thiện 1, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển mô tô biển kiểm soát 76AB-052.51, chở theo một bao tải chứa chất rắn dạng cục, màu xám, khối lượng khoảng 20kg, lưu thông tại khu vực ngã ba đường vào quán Mỹ Giang (thôn Thanh Thủy, xã Vạn Tường).

Làm việc với lực lượng chức năng, H. khai nhận số chất rắn trên là thuốc nổ, đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ cho các đối tượng sử dụng vào việc khai thác thủy sản. Đồng thời, đối tượng tự nguyện giao nộp thêm một bao tải có đặc điểm và trọng lượng tương tự, được cất giấu phía sau quán Mỹ Giang.

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển, cất giấu gần 400kg nghi thuốc nổ - Ảnh 2.

Số tang vật nghi thuốc nổ bị thu giữ

Tiến hành khám xét khẩn cấp quán Mỹ Giang do bà N.T.M. (41 tuổi, trú thôn Thanh Thủy, xã Vạn Tường) làm chủ, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 12 bao tải chứa khoảng 337kg chất rắn dạng cục, được cất giấu tại nhiều vị trí xung quanh khu vực quán. Tổng khối lượng tang vật thu giữ trong vụ việc là 377kg chất rắn nghi là thuốc nổ.

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phạm Văn H., đồng thời trưng cầu giám định toàn bộ tang vật để tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan điều tra, làm rõ vụ việc.

Cưa bom lấy 90kg thuốc nổ đi bán, 3 người bị bắt
(NLĐO) – 2 nghi phạm sau khi cưa bom và thu 90kg thuốc nổ đã nhờ 1 người khác móc nối với đối tượng mua trực tiếp, bán với giá 40 triệu đồng.

Phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ hơn nửa tấn thuốc nổ ở Khánh Hoà

(NLĐO)- Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng để làm rõ hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Phá chuyên án QT925: Thu giữ 160 kg thuốc nổ TNT ở biên giới Quảng Trị

(NLĐO) - Bước đầu, các đối tượng khai nhận vận chuyển vật liệu nổ trái phép vào Việt Nam để lấy tiền công.

