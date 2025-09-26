HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt quả tang nhóm người lén lút đào tìm vàng ở Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) – Nhóm 7 người vào khu vực núi sâu để khai thác vàng trái phép bị lực lượng Công an TP Đà Nẵng phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 26-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết một nhóm người đang tổ chức khai thác vàng trái phép sâu trong núi vừa bị Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an xã Trà Liên (TP Đà Nẵng) phát hiện, bắt quả tang.

Bắt quả tang nhóm người lén lút đào tìm vàng ở Đà Nẵng- Ảnh 1.

Bắt quả tang nhóm người lén lút đào tìm vàng ở Đà Nẵng- Ảnh 2.

Nhóm người khai thác vàng trái phép bị bắt quả tang (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Theo đó, lúc 15 giờ ngày 25-9, Tổ công tác thuộc Đội 3 – Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an xã Trà Liên - tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực đồi núi cuối dốc chữ A, thôn Tăk Ngưi, xã Trà Liên.

Clip: Nhóm người khoét núi khai thác vàng trái phép

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang 7 đối tượng hoạt động khai thác vàng trái phép, gồm: Nguyễn Thành T. (SN 1993), Nguyễn Minh T. (SN 1982), Lê Văn C. (SN 1984, cùng trú xã Phú Ninh); Trần Quốc C. (SN 2002, trú xã Trà Giác); Nguyễn Quốc Tr. (SN 1983, trú xã Đức Phú); Lê Văn D. (SN 2008) và Đinh Kỹ L. (SN 2010, cùng trú xã Trà Giáp, TP Đà Nẵng).

Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều máy móc, công cụ để hoạt động khai thác vàng, gồm 1 máy nổ, 1 máy tời, 1 máy nghiền, 3 xẻng, 1 xe rùa và khoảng 10 kg đất nghi có chứa quặng vàng.

Tổ công tác đã mời các đối tượng về Công an xã Phú Ninh để tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 17-9, ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký công văn về việc tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, truy quét, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn.

Theo công văn, thời gian gần đây, trên địa bàn TP Đà Nẵng tái diễn tình trạng khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản trái phép, gây thất thoát tài nguyên, ảnh hưởng đến môi trường, an ninh trật tự, đời sống, sinh hoạt của người dân.

Vì vậy, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Công an TP, Chủ tịch UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực triển khai các hoạt động bảo vệ khoáng sản; tổ chức các đợt kiểm tra, truy quét, ngăn chặn, đẩy đuổi các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, xử lý, không để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tái diễn; vận động nhân dân địa phương không khai thác, thu mua, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái phép, phát hiện và tố giác hành vi khai thác khoáng sản trái phép…


Tin liên quan

Cận cảnh loạt mỏ khoáng sản dính sai phạm bị Thanh tra Đà Nẵng bêu tên

Cận cảnh loạt mỏ khoáng sản dính sai phạm bị Thanh tra Đà Nẵng bêu tên

(NLĐO) - Bốn mỏ khoáng sản được cấp phép khai thác đá gồm Trường Bản, Suối Mơ II, Hóc Già Hạnh và Hố Bạc 3 ở Đà Nẵng có nhiều vi phạm

Loạt thủ tục hành chính sẽ được Đà Nẵng áp dụng phí 0 đồng

(NLĐO) - Đà Nẵng dự kiến không thu phí với 13 thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến, trong đó có đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng...

Bí mật đường dây đa cấp vừa bị bóc trần tại Đà Nẵng

(NLĐO) - Hơn 11.000 tài khoản đã sập bẫy đa cấp BTC Short, với gần 18 tỉ đồng bị chiếm đoạt.

khai thác vàng khai thác khoáng sản Công an TP Đà Nẵng vàng tặc đào vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo