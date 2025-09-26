Ngày 26-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết một nhóm người đang tổ chức khai thác vàng trái phép sâu trong núi vừa bị Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an xã Trà Liên (TP Đà Nẵng) phát hiện, bắt quả tang.

Nhóm người khai thác vàng trái phép bị bắt quả tang (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Theo đó, lúc 15 giờ ngày 25-9, Tổ công tác thuộc Đội 3 – Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an xã Trà Liên - tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực đồi núi cuối dốc chữ A, thôn Tăk Ngưi, xã Trà Liên.

Clip: Nhóm người khoét núi khai thác vàng trái phép

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang 7 đối tượng hoạt động khai thác vàng trái phép, gồm: Nguyễn Thành T. (SN 1993), Nguyễn Minh T. (SN 1982), Lê Văn C. (SN 1984, cùng trú xã Phú Ninh); Trần Quốc C. (SN 2002, trú xã Trà Giác); Nguyễn Quốc Tr. (SN 1983, trú xã Đức Phú); Lê Văn D. (SN 2008) và Đinh Kỹ L. (SN 2010, cùng trú xã Trà Giáp, TP Đà Nẵng).

Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều máy móc, công cụ để hoạt động khai thác vàng, gồm 1 máy nổ, 1 máy tời, 1 máy nghiền, 3 xẻng, 1 xe rùa và khoảng 10 kg đất nghi có chứa quặng vàng.

Tổ công tác đã mời các đối tượng về Công an xã Phú Ninh để tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 17-9, ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký công văn về việc tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, truy quét, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn. Theo công văn, thời gian gần đây, trên địa bàn TP Đà Nẵng tái diễn tình trạng khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản trái phép, gây thất thoát tài nguyên, ảnh hưởng đến môi trường, an ninh trật tự, đời sống, sinh hoạt của người dân. Vì vậy, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Công an TP, Chủ tịch UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực triển khai các hoạt động bảo vệ khoáng sản; tổ chức các đợt kiểm tra, truy quét, ngăn chặn, đẩy đuổi các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, xử lý, không để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tái diễn; vận động nhân dân địa phương không khai thác, thu mua, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái phép, phát hiện và tố giác hành vi khai thác khoáng sản trái phép…



