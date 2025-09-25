Ngày 25-9, Sở Tài chính TP Đà Nẵng công bố dự thảo Nghị quyết về việc thu phí, lệ phí 0 đồng đối với các thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố.

Theo dự thảo, sẽ có 6 loại phí được miễn như: thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao; thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; thẩm định điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; thẩm định đề án khai thác, sử dụng mặt nước hoặc dưới đất; thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường.

Ngoài ra, 5 loại lệ phí cũng được miễn, gồm: đăng ký kinh doanh; cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; cấp giấy phép xây dựng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất; lệ phí hộ tịch.

Đà Nẵng vừa công bố dự thảo Nghị quyết về việc thu phí, lệ phí 0 đồng đối với 13 thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến

Tại các xã, chính sách này còn áp dụng cho phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất.

Trước đó, tỉnh Quảng Nam cũ đã triển khai chính sách tương tự từ năm 2024. TP Đà Nẵng cũ cũng từng có kế hoạch áp dụng. Sau khi sáp nhập, thành phố cần một nghị quyết mới để thống nhất trên toàn địa bàn.

Dự thảo nêu rõ, việc miễn phí, lệ phí có thể làm giảm nguồn thu của các cơ quan, đơn vị, thậm chí gây thiếu hụt kinh phí. Tuy nhiên, UBND TP Đà Nẵng khẳng định ngân sách sẽ bố trí để đảm bảo các cơ quan thực hiện nhiệm vụ, không phát sinh thêm biên chế hay ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.

Dự kiến, Nghị quyết sẽ được trình Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng xem xét tại kỳ họp thứ 3, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.