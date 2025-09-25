HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Kinh tế

Loạt thủ tục hành chính sẽ được Đà Nẵng áp dụng phí 0 đồng

B.Vân

(NLĐO) - Đà Nẵng dự kiến không thu phí với 13 thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến, trong đó có đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng...

Ngày 25-9, Sở Tài chính TP Đà Nẵng công bố dự thảo Nghị quyết về việc thu phí, lệ phí 0 đồng đối với các thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố.

Theo dự thảo, sẽ có 6 loại phí được miễn như: thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao; thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; thẩm định điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; thẩm định đề án khai thác, sử dụng mặt nước hoặc dưới đất; thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường.

Ngoài ra, 5 loại lệ phí cũng được miễn, gồm: đăng ký kinh doanh; cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; cấp giấy phép xây dựng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất; lệ phí hộ tịch. 

Loạt thủ tục hành chính sẽ được Đà Nẵng áp dụng phí 0 đồng- Ảnh 1.

Đà Nẵng vừa công bố dự thảo Nghị quyết về việc thu phí, lệ phí 0 đồng đối với 13 thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến

Tại các xã, chính sách này còn áp dụng cho phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất.

Trước đó, tỉnh Quảng Nam cũ đã triển khai chính sách tương tự từ năm 2024. TP Đà Nẵng cũ cũng từng có kế hoạch áp dụng. Sau khi sáp nhập, thành phố cần một nghị quyết mới để thống nhất trên toàn địa bàn.

Dự thảo nêu rõ, việc miễn phí, lệ phí có thể làm giảm nguồn thu của các cơ quan, đơn vị, thậm chí gây thiếu hụt kinh phí. Tuy nhiên, UBND TP Đà Nẵng khẳng định ngân sách sẽ bố trí để đảm bảo các cơ quan thực hiện nhiệm vụ, không phát sinh thêm biên chế hay ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.

Dự kiến, Nghị quyết sẽ được trình Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng xem xét tại kỳ họp thứ 3, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin liên quan

Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng: Người dân có "cám ơn" một đồng cũng không được nhận

Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng: Người dân có "cám ơn" một đồng cũng không được nhận

(NLĐO) – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng nói sẵn sàng chịu kỷ luật thay cho cấp dưới nếu họ lỡ sai sót khi làm việc vì cái chung, không tư lợi.

Đà Nẵng đầu tư hơn 149 tỉ đồng xây dựng “Dòng sông ánh sáng” trên sông Hàn

(NLĐO) - Dự án chiếu sáng nghệ thuật “Dòng sông ánh sáng” giai đoạn 1, kinh phí hơn 149 tỉ đồng, sẽ biến sông Hàn thành biểu tượng ánh sáng mới của thành phố.

Giám đốc Công an Đà Nẵng trực tiếp chỉ đạo xử lý nhóm thiếu niên gây rối trật tự công cộng

(NLĐO) – Những đối tượng cổ vũ, quay clip nhóm thanh thiếu niên đua xe để câu like trên mạng xã hội cũng bị Công an Đà Nẵng truy xét

