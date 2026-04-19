Bắt tại trận người đàn ông trộm... 950 trái dừa lúc rạng sáng ở miền Tây

Ngày 19-4, Công an phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng trộm cắp tài sản trên tuyến sông.

Đối tượng Q. cùng tang vật

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 7-4, người dân phát hiện đối tượng Đ.T.Q (SN 1980; ngụ phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long) đang ngồi trên ghe gỗ đậu ven sông Ba Lai có hành vi trộm dừa nên trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an phường Sơn Đông tiến hành kiểm tra hiện trường, xác định tài sản thiệt hại là 950 trái dừa các loại bị cắt, trị giá khoảng 4 triệu đồng.

Công an phường tiến hành mời làm việc đối với Q. Đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp số dừa trên.

Q. sắp mang dừa xuống ghe đi tiêu thụ theo đường sông thì bị phát hiện.

Từ đầu tháng 4 đến nay, do thời tiết nắng nóng, giá dừa tươi ở miền Tây tăng gần gấp đôi so với tháng trước đó.

Hiện, nhiều nhà vườn đang tất bật thu hoạch dừa tươi để bán kịp lúc giá tăng mạnh.