Khởi tố nam thanh niên không có bằng, không biết lái xe vẫn… trộm ô tô!

Ngày 17-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Y Gin Ta Byă (19 tuổi, trú tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 13-4, Y Gin Ta Byă cùng Lê Hồng H. (15 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng) đi ăn nhậu. Sau đó, cả hai về phòng trọ của Y Gin Ta Byă tại phường Tân Lập để nghỉ.

Đến khoảng 2 giờ sáng hôm sau, Y Gin Ta Byă rủ H. đi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Khi di chuyển trên đường Hùng Vương, cả hai phát hiện một ô tô đậu bên lề đường, không có người trông coi.

Thấy cửa xe không khóa, Y Gin Ta Byă mở cửa rồi cùng H. vào trong lục tìm tài sản nhưng không có gì giá trị.

Phát hiện chìa khóa vẫn cắm sẵn trên xe, sau khi bàn bạc, cả hai thống nhất trộm chiếc xe.

Do không có bằng lái, không biết lái xe nên khi chạy trên đường Trần Quý Cáp, chiếc xe lao lên dải phân cách, sang làn đường đối diện và tông vào một xe tải đang đậu trên vỉa hè.

Sau cú va chạm mạnh, Y Gin Ta Byă tiếp tục điều khiển xe thêm một đoạn rồi lại lao lên dải phân cách mới dừng lại.

Sau khi gây tai nạn, cả hai mở cửa xe bỏ chạy nhưng bị lực lượng tuần tra phát hiện, đưa về trụ sở làm việc.

Cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Lê Hồng H. theo quy định.