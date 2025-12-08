Bắt tài xế lái xe tải qua đường bất cẩn khiến 2 người tửng vong trên Quốc lộ 1

Ngày 8-12, Công an TP Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Ngô Trọng Trí (SN 1996; trú tại tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tài xế Ngô Trọng Trí đã bị bắt tạm giam vì vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo điều tra vụ án, khoảng 8 giờ ngày 14-11, Ngô Trọng Trí điều khiển ô tô tải biển số 50E - 116.xx lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc – Nam. Khi đến đoạn đường dẫn phía Bắc hầm Phước Thượng tại km1+120 thuộc địa phận xã Phú Lộc, TP Huế thì Trí điều khiển xe chuyển hướng rẽ trái sang phần đường ngược chiều để vào cây xăng dầu.

Cùng lúc đó, anh Đặng Xuân V. (SN 1988) điều khiển xe máy biển số 75AK - 050.xx chở theo chị Nguyễn Thị Lâm H. (SN 1980; cùng trú tại thôn Nam Trường, xã Vinh Lộc, TP Huế), lưu thông trên phần đường ngược lại, theo chiều Nam - Bắc cũng vừa chạy đến và tông vào thành xe phía sau bên phải của ô tô tải do anh Trí điều khiển. Hậu quả khiến anh V. và chị H. tử vong tại chỗ.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông do Trí điều khiển phương tiện chuyển hướng không đảm bảo an toàn, không chấp hành báo hiệu đường bộ và đi không đúng phần đường.