Bắt tài xế lái xe tải qua đường bất cẩn khiến 2 người tửng vong trên Quốc lộ 1

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt tài xế lái xe tải qua đường bất cẩn khiến 2 người tửng vong trên Quốc lộ 1

Q.Nhật

(NLĐO) - Tài xế Ngô Trọng Trí đã điều khiển ô tô tải vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây ra vụ tai nạn làm 2 người chết trên Quốc lộ 1.

Ngày 8-12, Công an TP Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Ngô Trọng Trí (SN 1996; trú tại tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bắt tài xế lái xe tải qua đường bất cẩn khiến 2 người chết trên Quốc lộ 1 - Ảnh 1.

Tài xế Ngô Trọng Trí đã bị bắt tạm giam vì vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo điều tra vụ án, khoảng 8 giờ ngày 14-11, Ngô Trọng Trí điều khiển ô tô tải biển số 50E - 116.xx lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc – Nam. Khi đến đoạn đường dẫn phía Bắc hầm Phước Thượng tại km1+120 thuộc địa phận xã Phú Lộc, TP Huế thì Trí điều khiển xe chuyển hướng rẽ trái sang phần đường ngược chiều để vào cây xăng dầu. 

Cùng lúc đó, anh Đặng Xuân V. (SN 1988) điều khiển xe máy biển số 75AK - 050.xx chở theo chị Nguyễn Thị Lâm H. (SN 1980; cùng trú tại thôn Nam Trường, xã Vinh Lộc, TP Huế), lưu thông trên phần đường ngược lại, theo chiều Nam - Bắc cũng vừa chạy đến và tông vào thành xe phía sau bên phải của ô tô tải do anh Trí điều khiển. Hậu quả khiến anh V. và chị H. tử vong tại chỗ.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông do Trí điều khiển phương tiện chuyển hướng không đảm bảo an toàn, không chấp hành báo hiệu đường bộ và đi không đúng phần đường.

Tin liên quan

Tạm giữ đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập

Tạm giữ đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập

(NLĐO) - Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập dã man.

Bắt tài xế tàng trữ ma tuý, đạn, pháo

(NLĐO) - Khám xét xe ôtô của Hoàng Văn Thường, lực lượng công an phát hiện 1 viên đạn, 2 tràng pháo tự chế, cùng 5,2785 gram ma túy.

Bắt tài xế xe ôm công nghệ cướp giật tài sản một cô gái ở TP HCM

(NLĐO) - Cô gái 19 tuổi đứng ngoài đường đang dùng điện thoại iPhone 12 Promax gọi bạn thì bị một người đi áp sát cướp giật.

tai nạn tai nạn giao thông tài xế xe tải xe tai gây tai nạn tử vong
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo