Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra lúc 13 giờ ngày 8-12 tại Km579+250, trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua địa phận phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Thời điểm trên, ô tô tải chở vật liệu xây dựng mang BKS: 73A - 465.xx (chưa rõ danh tính tài xế) di chuyển trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc-Nam thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS: 37N1 – 36.9xx do một phụ nữ cầm lái (chưa rõ danh tính), di chuyển cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ đi xe máy ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an phường Hoành Sơn và đơn vị liên quan có mặt ở hiện trường phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân sự việc.