Bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối, đập phá cây xăng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đào Nguyễn Duy Lâm (SN 2001; trú thôn Đại An 1, xã Ia Khươl) và Lê Thanh Phong (SN 1997; trú xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra các hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản.

Đối tượng Đào Nguyễn Duy Lâm (phải) bị bắt tạm giam.



Theo kết quả điều tra ban đầu, Lâm có mâu thuẫn với Thái Duy Tuấn (SN 2000; trú làng Tơ Vơn 1, xã Ia Khươl).

Hai bên nhắn tin qua lại thách thức nhau và hẹn đến một cửa hàng xăng dầu tại thôn Đại An 2, xã Ia Khươl để giải quyết mâu thuẫn. Khi đi, Lâm rủ thêm Phong.

Khoảng 20 giờ ngày 5-8-2025, cả 3 đối tượng mang theo dao tự chế, lao vào đánh nhau tại cây xăng. Vụ việc khiến nhiều người bị thương và một số tài sản tại cửa hàng xăng dầu bị đập phá.

Hậu quả, Tuấn bị thương ở cẳng tay trái và nhiều vết xây xát trên người; Lâm bị đứt gân cơ tay trái; Phong bị nhiều vết thương, trong đó có vết đứt gân ngón tay phải.

Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương. Qua quá trình truy xét, ngày 25-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an xã Ia Khươl bắt giữ Lâm và Phong để phục vụ điều tra. Riêng Tuấn bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.