Pháp luật

Gây rối, tát cán bộ tòa án, 3 người đàn ông bị khởi tố

Tuấn Minh

(NLĐO)- Không đồng tình với bản án, 3 người đàn ông ở Ninh Bình đã tới trụ sở tòa án gây rối, chửi bới, thậm chí một người còn đe dọa, tát vào mặt cán bộ tòa án

Ngày 15-11, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hòe (SN 1962); Nguyễn Văn Hải (SN 1992) và Nguyễn Văn Quang (SN 1992), cùng ngụ thôn 1 Xuân Tiến, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" tại trụ sở Tòa án nhân dân.

Gây rối, tát cán bộ tòa án, 3 người đàn ông bị khởi tố - Ảnh 1.

Công an xã Phát Diệm lập biên bản Nguyễn Văn Hải để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, trước đó, khoảng 14 giờ, ngày 13-10, do không đồng tình với bản án, 3 người đàn ông trên đến trụ sở Tòa án nhân dân Khu vực 4 - Ninh Bình (ở xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình) để khiếu nại, đề nghị huỷ bản án trên.

Khi đến trụ sở tòa án, dù đã được tiếp đón, giải thích, hướng dẫn về Bản án số 04 theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, những người trên liên tục có lời nói to tiếng, chửi bới gây mất an ninh trật tự.

Gây rối, tát cán bộ tòa án, 3 người đàn ông bị khởi tố - Ảnh 2.

Bị can Nguyễn Văn Hòe, người đã tát vào mặt cán bộ tòa án. Ảnh: Công an Ninh Bình

Công an xã Phát Diệm cũng đã tới giải thích, nhắc nhở nhưng Hòe, Hải, Quang vẫn tiếp tục to tiếng, chửi bới cán bộ tòa án và lực lượng chức năng; thậm chí Quang có lời nói đe doạ cán bộ tòa án; Hòe dùng tay tát vào mặt một cán bộ tòa án. 

Sau đó, Công an xã Phát Diệm đã lập biên bản sự việc và mời 3 người trên về công an xã để làm việc.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, xử lý.

Tin liên quan

Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai

Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai

(NLĐO) - Công an tỉnh Gia Lai bắt tạm giam Nguyễn Văn Tòng, kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai

Cần Thơ: Khởi tố tài xế không bằng lái, chống đối và gây rối khi kiểm tra nồng độ cồn

(NLĐO)- Dù kết quả xét nghiệm ma túy âm tính, tài xế ở TP Cần Thơ vẫn bị khởi tố do có hành vi cản trở người thi hành công vụ.

Vụ gây rối tại karaoke Dubai ở Đà Nẵng: Bắt "Xĩn Nghiêm" cùng 3 người

(NLĐO) – Mâu thuẫn trong lúc mời bia, nam thanh niên ở Đà Nẵng rời đi rồi cùng 3 thanh niên quay lại, mang theo hung khí tấn công nhóm bạn nhậu.

