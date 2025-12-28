HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt tạm giam 2 người phụ nữ trong vụ "đã chết" 5 năm bỗng trở về

Tuấn Minh

(NLĐO)- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phê chuyển các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 người phụ nữ trong vụ án "đã chết" 5 năm bỗng trở về.

Ngày 28-12, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu (SN 1984) và Trần Thị Thập (SN 1955; ngụ phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa về tội "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm". Đây là 2 người phụ nữ liên quan tới vụ án người phụ nữ "đã chết" 5 năm bỗng trở về gây rúng động dư luận.

- Ảnh 1.

Nguyễn Thị Thu, người phụ nữ "đã chết" 5 năm bỗng trở về, và mẹ đẻ bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, Nguyễn Thị Thu phát hiện bị u nang tử cung, cho người khác vay tiền nhưng không lấy được và có tư tưởng bất mãn, chán đời nên đã nảy sinh ý định giả chết để thay cung, đổi số và lấy tiền bảo hiểm từ các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã tham gia các năm 2017-2018.

Để thực hiện hành vi, ngày 7-6-2020, Thu mua thuốc ngủ, dàn dựng hiện trường giả chết tại nhà, làm mặt bị xây xước rướm máu để tránh bị lộ, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương trong đêm.

Trần Thị Thập dù biết rõ hành vi giả chết của con gái nhưng vẫn thực hiện việc khai tử không đúng sự thật tại UBND phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn cũ (nay là phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa), xác nhận nguyên nhân chết là "đột tử", trực tiếp liên hệ với nhân viên bảo hiểm để hoàn tất hồ sơ yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Với thủ đoạn gian dối nêu trên, các đối tượng đã được thanh toán 3/4 hợp đồng bảo hiểm, chiếm đoạt tổng số tiền gần 1,3 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền bảo hiểm, Thu tiếp tục thay đổi nơi cư trú, che giấu tung tích, sử dụng tiền chiếm đoạt để đầu tư bất động sản và trí tuệ nhân tạo (AI).

- Ảnh 2.

Nguyễn Thị Thu đã lên kịch bản giả chết để trục lợi bảo hiểm. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 17-12, Công an phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo của UBND phường Quang Trung với nội dung, có một người phụ nữ tự xưng là Nguyễn Thị Thu (SN 1984; ngụ khu phố 3, phường Quang Trung) đến đề nghị xóa khai tử. Tên tuổi, địa chỉ người này trùng với người mà UBND phường đã làm thủ tục khai tử năm 2020.

Xác minh ban đầu xác định Nguyễn Thị Thu đang đề nghị xóa khai tử chính là Nguyễn Thị Thu đã khai tử cách đây 5 năm và được UBND phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn (cũ) cấp trích lục khai tử số 80/TLK-BS ngày 8-6-2020 với lý do "đột tử".

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an phường Quang Trung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh, làm rõ dấu hiệu bất thường và xác định năm 2020, Thu lên kịch bản giả chết để trục lợi bảo hiểm với tổng số tiền gần 1,3 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Vụ người phụ nữ "đã chết" trở về: Bất ngờ vai trò của thầy cúng và người em trai

Vụ người phụ nữ "đã chết" trở về: Bất ngờ vai trò của thầy cúng và người em trai

(NLĐO) - Ngoài thầy cúng đã chết, công an còn xác định em trai đã giúp sức để Nguyễn Thị Thu tạo nên màn kịch giả chết gây xôn xao dư luận ở Thanh Hóa

Người dân địa phương ngỡ ngàng khi thấy người phụ nữ "đã chết" bỗng trở về

(NLĐO)- Khi hay tin người phụ nữ ở Thanh Hóa "đã chết" 5 năm bỗng trở về, người dân không tin, đã kéo tới xem.

Vì sao người phụ nữ "đã chết" 5 năm bỗng trở về xin xóa khai tử?

(NLĐO)- Tổ trưởng khu phố, nơi có người phụ nữ "đã chết" 5 năm bỗng trở về, cho biết người phụ nữ này đề nghị xóa khai tử để làm lại giấy tờ tùy thân.

Thanh Hóa dựng chuyện đã chết đã chết giả chết trục lợi bảo hiểm người phụ nữ giả chết
