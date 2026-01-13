Bắt tạm giam chủ quán karaoke Venus nổi tiếng ở Quảng Ngãi

Ngày 13-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Ngãi), cho biết đơn vị vừa phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Quảng Ngãi tống đạt các thủ tục tố tụng hình sự và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Nguyễn Hữu Vương (47 tuổi, ngụ xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đọc lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Hữu Vương (áo đen)

Nguyễn Hữu Vương là chủ quán karaoke Venus – quán karaoke lớn nhất ở Quảng Ngãi. Quán karaoke này nằm trên đường Tôn Đức Thắng (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi).

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi đột kích quán karaoke Venus vào ngày 15-9-2025

Trước đó, ngày 15-9-2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi đột kích quán karaoke Venus. Tại thời điểm đó trong quán có hơn 100 người. Đến nay, Công an đã khởi tố 38 đối tượng về các tội danh liên quan đến ma túy.

Điều tra mở rộng vụ án, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định Nguyễn Hữu Vương có hành vi chứa chấp, cho người khác sử dụng ma túy tại quán karaoke Venus nên đã bắt đối tượng này.