Bắt tạm giam đối tượng 2 lần cố tình xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Ngày 30-5, Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Quốc Kỳ (38 tuổi; ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về xuất cảnh".

Lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh bắt bị can tạm giam Phạm Quốc Kỳ. Ảnh Công an Tây Ninh

Trước đó, ngày 28-5-2025, Kỳ xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia với mục đích làm nhân viên phục vụ casino.

Sau khi sang Campuchia, Kỳ được giao nhiệm vụ lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư chứng khoán trên mạng xã hội nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Kỳ biết đây là công việc lừa đảo nên xin nghỉ nhưng công ty quản lý không đồng ý mà bắt bồi thường hợp đồng số tiền 3.000 USD. Sau đó, Kỳ tìm cách liên lạc, nhắn tin cho lực lượng chức năng Campuchia để được giải cứu và trao trả về Việt Nam.

Ngày 9-9-2025, Kỳ bị xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng về hành vi qua lại biên giới mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật.

Dù được giáo dục nhưng ngày 7-4 vừa qua, Kỳ vẫn cố ý tiếp tục xuất cảnh trái phép trái phép từ Việt Nam sang Campuchia để chơi đánh bạc và đã bị lực lượng chức năng Campuchia kiểm tra, bắt giữ, trao trả về Việt Nam.