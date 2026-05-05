Pháp luật

Bắt tạm giam đối tượng liên tục đuổi theo xe cứu thương hơn 10km để đập phá

T.Trực

(NLĐO) - Trong lúc xe cứu thương chở ông C. và ông H. đi cấp cứu, Huỳnh Văn C. dùng xe máy chặn lại, đập phá xe cứu thương.

Ngày 5-5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Huỳnh Văn C. (46 tuổi, ngụ xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi) vì hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Bắt giam đối tượng đuổi theo xe cứu thương hơn 10km để đập phá - Ảnh 1.

Huỳnh Văn C. bị bắt tạm giam

Trước đó, chiều tối 15-2, Huỳnh Văn C. sau khi uống rượu say đã dùng dao gây thương tích cho 2 người là ông Nguyễn C. và ông Trần Quang H.

Khi mọi gọi xe cứu thương để đưa ông C. và ông H. đi cấp cứu, Huỳnh Văn C. tiếp tục dùng xe máy chặn lại, đập phá xe cứu thương.

Bắt giam đối tượng đuổi theo xe cứu thương hơn 10km để đập phá - Ảnh 2.

Huỳnh Văn C. chặn xe cứu thương đập phá

Mặc dù tài xế xe cứu thương đã cố gắng lách tránh để kịp thời đưa người đi cấp cứu, nhưng Huỳnh Văn C. vẫn liên tục chạy xe máy đuổi theo, lạng lách, đánh võng trước đầu xe cứu thương để chặn lại và đập phá suốt chặng đường hơn 10km. Khi đến ngã tư Tổ dân phố 5, phường Đức Phổ, Huỳnh Văn C. tiếp tục chặn xe cứu thương và đập kính xe.

Lúc này tài xế xe cứu thương và người đi đường quá bức xúc nên đã khống chế đối tượng và báo cho Công an địa phương đến xử lý.

