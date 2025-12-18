HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

8 tháng đầu năm 2025, hơn 1.500 vụ lừa đảo trực tuyến, tổng thiệt hại 1.660 tỉ đồng

Tin- ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) – Những con số này phản ánh mức độ nghiêm trọng, tính phức tạp và xu hướng gia tăng tội phạm công nghệ cao trong không gian tài chính số.

8 tháng đầu năm 2025, hơn 1.500 vụ lừa đảo trực tuyến, tổng thiệt hại 1.660 tỉ đồng - Ảnh 1.

Diễn giả tại Hội thảo Báo chí với công tác nhận diện và phòng, chống lừa đảo qua ứng dụng ngân hàng số

Tại Hội thảo "Báo chí với công tác nhận diện và phòng, chống lừa đảo qua ứng dụng ngân hàng số" do Tạp chí An ninh mạng Việt Nam tổ chức vào chiều 18-12 , Thiếu tướng Lê Minh Hạnh, Chi hội trưởng phía Nam – Hội An ninh mạng Quốc gia, cho biết trong các cơ quan chức năng đã tiếp nhận hàng trăm nghìn phản ánh, báo cáo liên quan đến các hình thức lừa đảo trực tuyến, trong đó phần lớn liên quan đến lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Số liệu của Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an cũng cho thấy trong 8 tháng đầu năm 2025, cả nước đã ghi nhận hơn 1.500 vụ lừa đảo trực tuyến với tổng thiệt hại khoảng 1.660 tỉ đồng. Những con số này phản ánh rõ mức độ nghiêm trọng, tính phức tạp và xu hướng gia tăng của tội phạm công nghệ cao trong không gian tài chính số.

Theo Thiếu tướng Lê Minh Hạnh, điều này đòi hỏi xã hội cần nâng cao nhận thức, kỹ năng an toàn số. Trong đó, vai trò báo chí không chỉ phản ánh các vụ việc sau khi đã xảy ra, mà cần trở thành lực lượng đồng hành trong công tác cảnh báo sớm, định hướng nhận thức, phổ cập kiến thức an toàn số, phản bác thông tin sai lệch và lan tỏa các mô hình, giải pháp hiệu quả trong phòng, chống lừa đảo.

Tại hội thảo, đại diện Ngân hàng Nhà nước, các chuyên gia, nhà quản lý đã chỉ ra các hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay bao gồm: phishing (giả mạo website, ứng dụng ngân hàng), smishing (tin nhắn giả mạo thương hiệu), vishing (gọi điện giả danh ngân hàng, cơ quan chức năng), cài cắm mã độc trên thiết bị di động, cũng như các thủ đoạn mới sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), deepfake để tạo dựng kịch bản lừa đảo tinh vi.

Đồng thời, các chuyên gia công nghệ cũng thảo luận xoay quanh công tác phòng, chống lừa đảo, sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, ngân hàng, lực lượng chức năng và cơ quan truyền thông, trong đó, báo chí là kênh cảnh báo lừa đảo đến người dân nhanh và hiệu quả nhất.

lừa đảo lừa đảo trực tuyến Bộ Công an lĩnh vực tài chính an ninh mạng công nghệ cao tội phạm công nghệ cao ngân hàng số tin nhắn giả mạo
