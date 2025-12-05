HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hải Đảo ở Cà Mau

Vân Du

(NLĐO) – Nguyễn Hải Đảo quê Cà Mau bị công an bắt tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng tỉ đồng

Tối 5-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Hải Đảo (38 tuổi; ngụ xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Hải Đảo. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Theo thông tin ban đầu, năm 2024, Đảo cùng một số đối tượng mở hụi ngày trên ứng dụng Zalo với các mức từ 200.000 đồng đến 5 triệu đồng. Sau đó, Đảo rủ những người quen biết tham gia chơi hụi online để hưởng tiền huê hồng.

Đầu năm 2025, lợi dụng sự tin tưởng của người dân nên Đảo nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền. Để thực hiện ý định này, đã tạo 11 tài khoản Zalo trong 12 dây hụi với nhiều tên gọi khác nhau, giả mạo làm hụi viên để hốt hụi.

Sau đó, đối tượng yêu cầu hụi viên chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình và chiếm đoạt trên 1,7 tỉ đồng.

Diễn biến bất ngờ phiên xét xử cựu Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau

(NLĐO) - Cáo trạng xác định các bị cáo đã gây thất thoát đối với Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh Cà Mau hơn 11 tỉ đồng.

Cà Mau: Xử phạt người đăng lại video có nội dung sai sự thật

(NLĐO) – N.T.L. quê Cà Mau đã sử dụng tài khoản TikTok đăng tải lại các video có nội dung sai sự thật liên quan việc tinh gọn bộ máy hành chính

Nữ "đại gia" ở Cà Mau lãnh án vì hủy hoại tài sản hơn 35 triệu đồng

(NLĐO) – Bà Âu Ngọc Vững, người từng được xem là "đại gia" thủy sản ở Cà Mau, lãnh án vì chỉ đạo cưa 3 cây dừa, 2 cây sao… tại phần đất tranh chấp

