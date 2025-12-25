Bắt tạm giam người đàn ông đưa thông tin gian dối

Ngày 25-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã bắt tạm giam đối với Huỳnh Tấn Lợi (49 tuổi; ngụ xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị can Huỳnh Tấn Lợi. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Theo kết quả điều tra ban đầu, công an xác định trong khoảng thời gian từ năm 2021 - 2023, bị can Lợi có hành vi đưa ra thông tin gian dối về việc có người cần vay tiền để ông H.V.Đ. tin tưởng.

Sau đó, ông Đ. đưa tiền để Lợi cho vay. Từ đó, bị can chiếm đoạt rồi sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân hơn 3 tỉ đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định.