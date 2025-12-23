HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bịa chuyện vay vốn ngân hàng, đấu thầu khách sạn Windysails để lừa đảo

Trần Thái

(NLĐO) - Dựng kịch bản tham gia thầu xây dựng khách sạn Windysails để tạo lòng tin, Ngô Minh Hải đã khiến một người đàn ông nhiều lần chuyển tiền.

Ngày 23-12, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Ngô Minh Hải (SN 1982; quê tỉnh Khánh Hòa) 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo nội dung vụ án, vào khoảng tháng 7-2020, Ngô Minh Hải đã đưa ra nhiều thông tin không có thật để tạo lòng tin và chiếm đoạt tiền của ông Vương Đại Th. 

Cụ thể, Hải tự giới thiệu có thể góp vốn 300 triệu đồng nhằm lo chi phí giao dịch, làm thủ tục vay vốn ngân hàng cho Công ty CP Dược phẩm Bạc Liêu (nay là phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau). Tin tưởng những thông tin này, ông Th. đã chuyển cho Hải số tiền 300 triệu đồng để Hải thực hiện dự án vay vốn tín dụng.

Chưa dừng lại ở đó, Hải tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền ký quỹ tham gia dự án thầu xây dựng phần thô khách sạn Windysails (nay thuộc phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Tin vào lời Hải, ông Th. tiếp tục chuyển thêm 500 triệu đồng.

Trong quá trình lừa đảo liên quan đến hai dự án trên, Ngô Minh Hải còn viện dẫn nhiều lý do như cần tiền "thúc đẩy công việc" để tạo thêm sự tin tưởng, qua đó vay thêm của ông Th. 200 triệu đồng. 

Sau khi chiếm đoạt tổng số tiền lớn, Hải rời khỏi nơi cư trú, sống lang bạt ở nhiều nơi khác nhau, sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích tiêu xài cá nhân và không còn khả năng hoàn trả cho ông Vương Đại Th.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án khách sạn Windysails: Hành trình của Ngô Minh Hải - Ảnh 1.

Bị cáo Ngô Minh Hải tại toà

Cơ quan tố tụng xác định hành vi của Ngô Minh Hải là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác. Do đó, cần phải xử lý nghiêm minh nhằm cải tạo, giáo dục riêng đối với bị cáo, đồng thời răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Đối với các tài liệu, giấy tờ có đóng dấu, chữ ký của Công ty CP Dược phẩm Bạc Liêu và các hợp đồng liên doanh liên quan đến việc tổ chức xây dựng, quản lý dự án khách sạn Windysails giữa Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Thuận Tuấn với Công ty TNHH Nội thất – Xây dựng Việt Home, quá trình điều tra xác minh cho thấy các tổ chức, doanh nghiệp này không còn tồn tại, đã giải thể. Do không thu thập được mẫu để đối chiếu, giám định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM không có căn cứ để khởi tố vụ án về tội "Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Liên quan đến ông Mai Anh T., là người giới thiệu cho Ngô Minh Hải biết về dự án khách sạn Windysails do Công ty Hoàng Quỳ làm chủ đầu tư, Hải đã đưa cho ông T. 50 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi biết dự án không thể thực hiện, ông T. đã thông báo lại cho Hải và hoàn trả toàn bộ số tiền này. Cơ quan điều tra xác định ông T. không có dấu hiệu đồng phạm, nên không xem xét xử lý hình sự là có căn cứ.

tỉnh Khánh Hòa lừa đảo chiếm đoạt tài sản dự án ma
