HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Hai thanh niên lừa đảo hơn 10 tỉ đồng bằng trò bán xe máy ảo

Nhất Đăng

(NLĐO) - Sau khi lừa đảo người mua xe máy qua mạng xã hội chuyển tiền, Linh và Nam sẽ chặn tất cả liên lạc với nạn nhân rồi ung dung rút tiền tiêu xài.

Ngày 24-12, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Nguyễn Thành Nam (31 tuổi) và Nguyễn Văn Linh (21 tuổi, cùng trú tại TP Huế) để mở rộng điều tra đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

- Ảnh 1.

Nam và Linh tại cơ quan công an.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook như "Mua bán xe máy uy tín", "Thường Yaz", "Cường Sport", "Nguyễn Cường Xipo"… thường xuyên đăng tải thông tin rao bán các loại xe máy với số lượng lớn, giá rẻ bất thường.

Nhiều nạn nhân sau khi chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ giá trị xe thì bị các đối tượng cắt đứt liên lạc. Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định Nam là người giữ vai trò chủ chốt trong đường dây lừa đảo này.

Theo đó, từ giữa năm 2024, Linh mua nhiều sim "rác", lập hàng loạt tài khoản Facebook, Zalo đăng bán các loại xe máy trên mạng xã hội để tìm người mua. Linh cùng Nam mua số lượng lớn tài khoản ngân hàng không chính chủ thông qua các nhóm trên mạng xã hội để nhận tiền đặt cọc, tiền thanh toán của người mua.

Hai người này tạo kịch bản để chiếm lòng tin nạn nhân như gửi hình ảnh xe máy đã "lên xe vận chuyển", hóa đơn xuất kho giả. Sau đó Nam dùng nhiều số điện thoại, đóng vai tài xế chở xe đến giao để thúc giục người mua chuyển số tiền đã giao kèo mua xe. Khi nhận được tiền, hai người này ngắt liên lạc hoàn toàn với nạn nhân.

Tinh vi hơn, để che giấu số tiền lừa đảo này, Nam đã chuyển vào các trang cá độ, đánh bạc trực tuyến, trò chơi có thưởng phi pháp rồi sau đó rút về tài khoản cá nhân.

Với kịch bản lừa đảo này, chỉ trong khoảng 1,5 năm, cả 2 đã lừa đảo được hơn 10 tỉ đồng của nhiều người ở nhiều tỉnh thành. Trong đó, Nam tham gia cá độ bóng đá trên mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 5 tỉ đồng.

Tin liên quan

Người phụ nữ trẻ đẹp điều hành đường dây lừa đảo 3.000 người với số tiền giao dịch 7.500 tỉ đồng

Người phụ nữ trẻ đẹp điều hành đường dây lừa đảo 3.000 người với số tiền giao dịch 7.500 tỉ đồng

(NLĐO) - Cơ quan công an vừa bắt giữ người phụ nữ trẻ đẹp, điều hành đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, lừa gần 3.000 người với số tiền giao dịch 7.500 tỉ đồng.

Chặn đứng thủ đoạn lừa đảo nhờ chuyển tiền

(NLĐO)- Bà H. được đối tượng lạ mặt trên mạng xã hội “nhờ gửi” 1,9 tỉ đồng và yêu cầu chuyển khoản 196.721.000 đồng để giải ngân số tiền trên

"Sập bẫy" thủ đoạn lừa đảo "giao nhiệm vụ - nhận hoa hồng"

(NLĐO)- Ngày 8-12, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - TP Hải Phòng thông tin cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo "giao nhiệm vụ - nhận hoa hồng" qua mạng xã hội

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo