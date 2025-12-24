Hai thanh niên lừa đảo hơn 10 tỉ đồng bằng trò bán xe máy ảo

Ngày 24-12, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Nguyễn Thành Nam (31 tuổi) và Nguyễn Văn Linh (21 tuổi, cùng trú tại TP Huế) để mở rộng điều tra đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.



Nam và Linh tại cơ quan công an.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook như "Mua bán xe máy uy tín", "Thường Yaz", "Cường Sport", "Nguyễn Cường Xipo"… thường xuyên đăng tải thông tin rao bán các loại xe máy với số lượng lớn, giá rẻ bất thường.

Nhiều nạn nhân sau khi chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ giá trị xe thì bị các đối tượng cắt đứt liên lạc. Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định Nam là người giữ vai trò chủ chốt trong đường dây lừa đảo này.

Theo đó, từ giữa năm 2024, Linh mua nhiều sim "rác", lập hàng loạt tài khoản Facebook, Zalo đăng bán các loại xe máy trên mạng xã hội để tìm người mua. Linh cùng Nam mua số lượng lớn tài khoản ngân hàng không chính chủ thông qua các nhóm trên mạng xã hội để nhận tiền đặt cọc, tiền thanh toán của người mua.

Hai người này tạo kịch bản để chiếm lòng tin nạn nhân như gửi hình ảnh xe máy đã "lên xe vận chuyển", hóa đơn xuất kho giả. Sau đó Nam dùng nhiều số điện thoại, đóng vai tài xế chở xe đến giao để thúc giục người mua chuyển số tiền đã giao kèo mua xe. Khi nhận được tiền, hai người này ngắt liên lạc hoàn toàn với nạn nhân.

Tinh vi hơn, để che giấu số tiền lừa đảo này, Nam đã chuyển vào các trang cá độ, đánh bạc trực tuyến, trò chơi có thưởng phi pháp rồi sau đó rút về tài khoản cá nhân.

Với kịch bản lừa đảo này, chỉ trong khoảng 1,5 năm, cả 2 đã lừa đảo được hơn 10 tỉ đồng của nhiều người ở nhiều tỉnh thành. Trong đó, Nam tham gia cá độ bóng đá trên mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 5 tỉ đồng.