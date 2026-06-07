Bắt tàu vận chuyển hơn 150.000 lít dầu trái phép trên vùng biển Tây Nam.

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Biển đảo

Bắt tàu vận chuyển hơn 150.000 lít dầu trái phép trên vùng biển Tây Nam.

Vân Du

(NLĐO) – Tàu cá vận chuyển hơn 150.000 lít dầu D.O trái phép do người đàn ông quê Đồng Tháp làm thuyền trưởng, bị cảnh sát biển bắt tại trận.

Ngày 7-6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết lực lượng làm nhiệm vụ vừa bắt giữ một tàu vận chuyển trái phép hơn 150.000 lít dầu D.O trên vùng biển Tây Nam.

Cảnh sát biển bắt giữ tàu vận chuyển hơn 150.000 lít dầu D.O trái phép - Ảnh 1.

Tàu cá vận chuyển trái phép dầu D.O bị lực lượng cảnh sát biển bắt tại trận

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 50 phút ngày 6-6, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biển cách Đông Nam Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau khoảng 150 hải lý thì lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện tàu mang số hiệu ĐT - 93734 - TS có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, tàu ĐT - 93734 - TS không có tín hiệu VMS; trên tàu có 3 thuyền viên do ông Trần Văn Pho (SN 1968; ngụ tỉnh Đồng Tháp) làm thuyền trưởng.

Qua làm việc, ông Pho khai nhận tàu đang vận chuyển hơn 150.000 lít dầu D.O không có hóa đơn, chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, niêm phong hàng hóa, dẫn giải tàu về cảng Hải đội 421 (Hải đoàn 42) để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Cảnh sát biển 4 tịch thu gần 1,8 triệu lít dầu DO

Cảnh sát biển 4 tịch thu gần 1,8 triệu lít dầu DO

(NLĐO) – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục tăng cường lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt các mặt công tác của Ban Chỉ đạo 1389 đã đề ra.

Cảnh sát biển quyết liệt chống buôn lậu xăng dầu

Lực lượng Cảnh sát biển thời gian qua đã tuần tra, kiểm soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý kịp thời nhiều tổ chức, cá nhân buôn lậu xăng dầu

Vùng Cảnh sát biển 4 bắt giữ tàu vận chuyển trái phép 480.000 lít dầu

(NLĐO) - Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, thiết lập hồ sơ ban đầu của vụ việc và niêm phong hàng hóa vi phạm.

cảnh sát biển bắt giữ dầu D.O trái phép
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo