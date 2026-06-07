Bắt tàu vận chuyển hơn 150.000 lít dầu trái phép trên vùng biển Tây Nam.

Ngày 7-6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết lực lượng làm nhiệm vụ vừa bắt giữ một tàu vận chuyển trái phép hơn 150.000 lít dầu D.O trên vùng biển Tây Nam.

Tàu cá vận chuyển trái phép dầu D.O bị lực lượng cảnh sát biển bắt tại trận

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 50 phút ngày 6-6, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biển cách Đông Nam Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau khoảng 150 hải lý thì lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện tàu mang số hiệu ĐT - 93734 - TS có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, tàu ĐT - 93734 - TS không có tín hiệu VMS; trên tàu có 3 thuyền viên do ông Trần Văn Pho (SN 1968; ngụ tỉnh Đồng Tháp) làm thuyền trưởng.

Qua làm việc, ông Pho khai nhận tàu đang vận chuyển hơn 150.000 lít dầu D.O không có hóa đơn, chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, niêm phong hàng hóa, dẫn giải tàu về cảng Hải đội 421 (Hải đoàn 42) để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.