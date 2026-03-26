HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bắt tay toàn cầu mở ra hướng đi mới cho cà phê Việt Nam

Yến Anh

(NLĐO)- Sáng kiến Liên minh Cà phê toàn cầu được kỳ vọng mở ra hướng đi mới cho ngành cà phê Việt Nam trong bối cảnh chịu sức ép.

Ngày 26-3, Hội nghị Cà phê Quốc tế 2026 diễn ra với sự tham dự của đại diện 21 phái đoàn ngoại giao, cùng nhiều tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia trong ngành.

Bắt tay toàn cầu mở ra hướng đi mới cho cà phê Việt Nam - Ảnh 1.

Sáng kiến Liên minh Cà phê toàn cầu được kỳ vọng mở ra hướng đi mới cho ngành cà phê Việt Nam trong bối cảnh chịu sức ép

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama nhấn mạnh cà phê không chỉ là sản phẩm kinh tế mà còn là đại sứ của văn hóa, là nhịp cầu kết nối ngoại giao và thúc đẩy hợp tác toàn cầu.

Trong khi đó, bà Lê Hoàng Diệp Thảo, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc TNI King Coffee cho rằng, ngành cà phê toàn cầu đang đối mặt nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, biến động thị trường, đòi hỏi sự liên kết giữa các quốc gia và doanh nghiệp.

"Đứng trước cơn sóng lớn này, không một quốc gia hay doanh nghiệp nào có thể đơn độc vượt qua. Chúng ta chỉ có thể đi xa nếu đi cùng nhau" - bà Lê Hoàng Diệp Thảo nói. Đồng thời khẳng định, hội nghị không chỉ là diễn đàn trao đổi, mà là điểm khởi đầu của hành trình kiến tạo một chương mới cho cà phê Việt Nam và thế giới.

Tuyên bố GCA 2026 đưa ra 5 mục tiêu cốt lõi, gồm: Bảo vệ hệ sinh thái cà phê; đảm bảo sinh kế công bằng cho nông dân; tăng cường hợp tác ngoại giao – doanh nghiệp; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát huy giá trị văn hóa cà phê như một di sản chung.

Bắt tay toàn cầu mở ra hướng đi mới cho cà phê Việt Nam - Ảnh 2.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo, Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc TNI King Coffee, phát biểu tại hội nghị

Hội nghị cũng thảo luận tầm nhìn GCA 2040 với lộ trình ba giai đoạn, hướng tới xây dựng hệ sinh thái cà phê toàn cầu dựa trên công nghệ, phát triển bền vững và mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net-Zero). Trong đó, giai đoạn 2026-2030 tập trung chuyển đổi số; giai đoạn 2030-2035 đẩy mạnh nông nghiệp tái tạo và chế biến sâu; giai đoạn 2035-2040 hướng tới nâng cao thu nhập cho nông dân và hoàn thiện mô hình kinh tế tuần hoàn.

Nhiều đại diện ngoại giao đánh giá cao sáng kiến GCA. Đại diện Angola nhấn mạnh ý nghĩa của cam kết "không để người trồng cà phê bị bỏ lại phía sau". Đại diện Haiti và Timor-Leste bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ Việt Nam, đặc biệt trong phát triển nông nghiệp và mở rộng thị trường. Các chuyên gia cũng chỉ ra xu hướng tiêu dùng cà phê hữu cơ đang gia tăng, mở ra cơ hội lớn cho các quốc gia sản xuất.

Ông Trần Chí Dũng, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, đưa ra khái niệm "Chuỗi cung ứng ngoại giao", một mô hình kết hợp giữa hợp tác ngoại giao và công nghệ nhằm tối ưu hóa hoạt động giao thương xuyên biên giới. Theo ông, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào chuỗi cung ứng có thể giúp giảm chi phí, tăng tính minh bạch và nâng cao hiệu quả vận hành, đặc biệt trong bối cảnh chuỗi giá trị cà phê ngày càng mở rộng.

Là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới và dẫn đầu về cà phê Robusta, việc ra mắt Liên minh Cà phê toàn cầu tại Hà Nội được đánh giá là bước chuyển mang tính chiến lược của Việt Nam, thể hiện vai trò chủ động trong việc tạo nền tảng kết nối sâu rộng với chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời góp phần định hình tương lai ngành cà phê thế giới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo