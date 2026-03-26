Bắt tay toàn cầu mở ra hướng đi mới cho cà phê Việt Nam

Ngày 26-3, Hội nghị Cà phê Quốc tế 2026 diễn ra với sự tham dự của đại diện 21 phái đoàn ngoại giao, cùng nhiều tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia trong ngành.

Sáng kiến Liên minh Cà phê toàn cầu được kỳ vọng mở ra hướng đi mới cho ngành cà phê Việt Nam trong bối cảnh chịu sức ép

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama nhấn mạnh cà phê không chỉ là sản phẩm kinh tế mà còn là đại sứ của văn hóa, là nhịp cầu kết nối ngoại giao và thúc đẩy hợp tác toàn cầu.

Trong khi đó, bà Lê Hoàng Diệp Thảo, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc TNI King Coffee cho rằng, ngành cà phê toàn cầu đang đối mặt nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, biến động thị trường, đòi hỏi sự liên kết giữa các quốc gia và doanh nghiệp.

"Đứng trước cơn sóng lớn này, không một quốc gia hay doanh nghiệp nào có thể đơn độc vượt qua. Chúng ta chỉ có thể đi xa nếu đi cùng nhau" - bà Lê Hoàng Diệp Thảo nói. Đồng thời khẳng định, hội nghị không chỉ là diễn đàn trao đổi, mà là điểm khởi đầu của hành trình kiến tạo một chương mới cho cà phê Việt Nam và thế giới.

Tuyên bố GCA 2026 đưa ra 5 mục tiêu cốt lõi, gồm: Bảo vệ hệ sinh thái cà phê; đảm bảo sinh kế công bằng cho nông dân; tăng cường hợp tác ngoại giao – doanh nghiệp; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát huy giá trị văn hóa cà phê như một di sản chung.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo, Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc TNI King Coffee, phát biểu tại hội nghị

Hội nghị cũng thảo luận tầm nhìn GCA 2040 với lộ trình ba giai đoạn, hướng tới xây dựng hệ sinh thái cà phê toàn cầu dựa trên công nghệ, phát triển bền vững và mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net-Zero). Trong đó, giai đoạn 2026-2030 tập trung chuyển đổi số; giai đoạn 2030-2035 đẩy mạnh nông nghiệp tái tạo và chế biến sâu; giai đoạn 2035-2040 hướng tới nâng cao thu nhập cho nông dân và hoàn thiện mô hình kinh tế tuần hoàn.

Nhiều đại diện ngoại giao đánh giá cao sáng kiến GCA. Đại diện Angola nhấn mạnh ý nghĩa của cam kết "không để người trồng cà phê bị bỏ lại phía sau". Đại diện Haiti và Timor-Leste bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ Việt Nam, đặc biệt trong phát triển nông nghiệp và mở rộng thị trường. Các chuyên gia cũng chỉ ra xu hướng tiêu dùng cà phê hữu cơ đang gia tăng, mở ra cơ hội lớn cho các quốc gia sản xuất.

Ông Trần Chí Dũng, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, đưa ra khái niệm "Chuỗi cung ứng ngoại giao", một mô hình kết hợp giữa hợp tác ngoại giao và công nghệ nhằm tối ưu hóa hoạt động giao thương xuyên biên giới. Theo ông, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào chuỗi cung ứng có thể giúp giảm chi phí, tăng tính minh bạch và nâng cao hiệu quả vận hành, đặc biệt trong bối cảnh chuỗi giá trị cà phê ngày càng mở rộng.

Là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới và dẫn đầu về cà phê Robusta, việc ra mắt Liên minh Cà phê toàn cầu tại Hà Nội được đánh giá là bước chuyển mang tính chiến lược của Việt Nam, thể hiện vai trò chủ động trong việc tạo nền tảng kết nối sâu rộng với chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời góp phần định hình tương lai ngành cà phê thế giới.