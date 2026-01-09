HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bắt TikTok “nguyễn thị nga” về 2 tội danh

Như Quỳnh

(NLĐO) - Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, TikTok “nguyễn thị nga” bị bắt.

Ngày 9-1, theo thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an này đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Nga về hành vi phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt TikTok “nguyễn thị nga” - Ảnh 1.

Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Thị Nga. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, điều tra, xác minh của các lực lượng chức năng, đã phát hiện vụ việc nhiều hộ dân thuộc diện tái định cư thủy điện Bản Chát đã liên hệ với Nguyễn Thị Nga (SN 1980, trú tại tổ dân phố Dộc, Phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên) để khiếu nại, khiếu kiện về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Thủy điện Bản Chát (thuộc huyện Than Uyên cũ) thông qua tài khoản TikTok "nguyễn thị nga" ID: @Nguyn.th.nga5701. 

Quá trình điều tra đã xác định tài khoản TikTok "nguyễn thị nga" đã đăng tải nhiều video công khai liên quan đến nội dung khiếu nại, khiếu kiện. Trong đó, Nguyễn Thị Nga đã trực tiếp xuất hiện, tự giới thiệu, phát biểu đối thoại với người dân. Nội dung phát ngôn thiếu kiểm chứng, gây hiểu nhầm, bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 31-12-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Nga về hành vi phạm tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Bắt TikTok “nguyễn thị nga” - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Nga tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã mời 6 người dân là những người đại diện cho 184 hộ dân có khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến Dự án thủy điện Bản Chát để làm rõ. Các hộ dân này đã khai nhận Nguyễn Thị Nga đã chủ động đưa ra thông tin gian dối về việc có mối quan hệ và quen biết với lãnh đạo, cán bộ Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và một số cơ quan báo chí, khẳng định có khả năng "lo việc" nếu các hộ dân đóng góp tiền.

Tin tưởng những lời hứa của Nga, các hộ dân đã nhiều lần giao tiền mặt và chuyển khoản cho Nga. Người này đã yêu cầu các hộ dân phải giao tiền trước cổng TAND tối cao, Viện KSND tối cao. Yêu cầu mọi người chờ ở bên ngoài, một mình mang tiền đi sau đó thông báo cho các hộ dân là "đã giải quyết xong".

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian hơn 6 tháng gần đây, người này chưa gửi bất kỳ đơn kiến nghị, khiếu nại nào của các hộ dân liên quan dự án tái định cư thủy điện Bản Chát (thuộc các xã Tân Uyên, Mường Khoa, Pắc Ta, Mường Than, Than Uyên, Mường Kim) đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để đề nghị giải quyết. 

Sau khi làm việc với cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu, các hộ dân đã nhận thức rõ về hành vi lừa đảo của Nguyễn Thị Nga, đồng thời đã làm đơn tố giác "nữ quái" này về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền xác định ban đầu là 1.535.600.000 đồng. 

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, ngày 8-1-2026, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã ban hành bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nga về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4, điều 174 Bộ Luật Hình sự.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, xác minh, mở rộng vụ án.

