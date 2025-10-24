HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Giải Mai Vàng - Đề cử hạng mục "Diễn viên hài": Tiếng cười thâm thúy, ý nghĩa

Bài và ảnh: THANH HIỆP

Nhiều diễn viên hài trẻ đã mang đến cho khán giả tiếng cười duyên dáng, sâu sắc

Trong số các diễn viên hài trẻ, Bảo Bảo và Lê Nam trong vở "Cuộc đoàn tụ cảm xúc" đã để lại ấn tượng mạnh với sự biến hóa linh hoạt khi vào vai diễn hai ông bạn hàng xóm tố giác tội phạm, mang đến cho khán giả những tiếng cười sảng khoái trên Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh. Khi vở diễn ra mắt tại Hà Nội, nó đã tạo tiếng vang lớn, giúp cả hai nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả thủ đô.

Thăng hoa trong từng vai diễn

Năm nay, nhiều gương mặt hài có vai diễn hay trên sân khấu và chương trình truyền hình được khán giả chú ý là: Quốc Thịnh, Chánh Trực, Xuân Nghị, Mạc Văn Khoa, Tuyền Mập, Lê Lộc, Tuấn Dũng, Lê Nam, Nguyễn Hồng Đào, Phi Phụng, Trương Phúc, Phương Bình, Hương Giang, Hoàng Thái Quốc, Lương Thế Thành… Sân khấu cải lương có: Dũng Nhí, Thanh Phong, Đổng Tường, Tô Thiên Kiều. Dàn nghệ sĩ tên tuổi như Thành Lộc, Hữu Châu, Bạch Long, Hồng Vân, Hữu Nghĩa… cũng có nhiều vai thu hút khán giả.

Giải Mai Vàng - Đề cử hạng mục "Diễn viên hài": Tiếng cười thâm thúy, ý nghĩa - Ảnh 1.

Dũng Nhí (trái) và Bảo Trí trong vở cải lương “Hàn Mặc Tử”

Diễn viên Tuấn Dũng và Lê Lộc là hai cây hài duyên dáng của Sân khấu Kịch Phú Nhuận trong năm nay, khi cả hai góp mặt trong vở "3D Cung tâm kế" mang tiếng cười thú vị đến khán giả. Tuấn Dũng và Lê Lộc sở hữu phong cách hài tinh tế, khai thác tiếng cười sâu lắng thông qua số phận nhân vật. Cả hai biết bám tình huống để truyền tải thông điệp rõ ràng, mang đến cho khán giả tiếng cười thăng hoa, ý nghĩa.

Giải Mai Vàng - Đề cử hạng mục "Diễn viên hài": Tiếng cười thâm thúy, ý nghĩa - Ảnh 2.

NSND Hồng Vân (trái) và nghệ sĩ Lê Lộc trong vở “3D Cung tâm kế”

Giải Mai Vàng - Đề cử hạng mục "Diễn viên hài": Tiếng cười thâm thúy, ý nghĩa - Ảnh 3.

Thanh Phong (bìa trái) trong vở “Tiếng hò sông Hậu”

Giải Mai Vàng - Đề cử hạng mục "Diễn viên hài": Tiếng cười thâm thúy, ý nghĩa - Ảnh 4.

Lê Nam (trái) và Bảo Bảo trong vở “Cuộc đoàn tụ cảm xúc”

Mạc Văn Khoa năm nay có vai diễn vui nhộn tại Sân khấu Mới - Phim trường Khang trong vở "Xóm trọ lắm chiêu". Anh vào vai anh chàng đi tìm lại đại ca muốn hoàn lương sau tháng ngày tham gia băng nhóm giang hồ. Với lối diễn rất tỉnh và duyên dáng, Mạc Văn Khoa đã mang đến những trận cười sảng khoái, bên cạnh sự hỗ trợ đắc lực của Hoài Linh, Cát Phượng.

Tại Nhà hát Kịch IDECAF trong vở "Dưới bóng giai nhân", Bạch Long, Tuyền Mập, Trịnh Minh Dũng, Công Danh mang lại tiếng cười thú vị cho vai diễn, dù chỉ với thời lượng ngắn. Cả 4 diễn viên đã tạo năng lượng tích cực cho khán giả khi cùng chiêm nghiệm về thân phận của nàng Kiều dưới góc nhìn mới mẻ qua một tác phẩm phái sinh đầy sáng tạo.

Bên cạnh đó, vở "Hồn ai nấy giữ" của đạo diễn Hùng Lâm là mảnh đất khai thác tiếng cười dân gian nhưng đồng thời phản ánh chân thực bản chất cuộc sống với tình làng, nghĩa xóm, cùng sự thương yêu và quan tâm giữa các thành viên trong gia đình. Chỉ khi hoán đổi thân xác, các nhân vật mới thấu hiểu được nỗi khổ tâm của nhau. Quốc Thịnh, Hồng Ánh, Đại Nghĩa, Đình Toàn đã mang đến tiếng cười duyên dáng trong vở này.

Câu chuyện "Căn nhà ma quái" trên Sân khấu Sài Gòn Phẳng - Nhà hát Thế Giới Trẻ mang thông điệp nhân văn sâu sắc, ý nghĩa. Một chàng thanh niên dựa vào sự giàu có của cha, phung phí tiền trong những canh bạc thâu đêm. Tuy nhiên, khi người cha qua đời, anh phát hiện trong di chúc không hề có tên mình.

"Căn nhà ma quái" nửa ảo nửa thật xuất hiện trong cuộc đời chàng trai, xô đẩy anh đối mặt với chính bản ngã đời mình. Bộ ba nghệ sĩ hài: Tiểu Bảo Quốc, Hữu Đằng, Minh Dự đã tạo nên cơn bão cười khiến khán giả thích thú.

Tỏa sáng bằng nét riêng

Ngoài những gương mặt kể trên, các diễn viên có chiều sâu trong vai diễn phải kể đến Hoài Linh, người xuất hiện trong 2 vở "Bóng ma rạp hát Lệ Hoa" và "Xóm trọ lắm chiêu". Năm nay anh tỏa sáng với diễn xuất vượt trội nhờ khai thác chiều sâu nhân vật. Những lúc cần lắng đọng, anh có thể lấy nước mắt khán giả; còn ở những chỗ tung hứng hài hước, anh lại mang đến những tiếng cười sảng khoái.

Trên Sân khấu Kịch Thiên Đăng, Thành Lộc tiếp tục nhận được sự ngưỡng mộ từ đông đảo khán giả với vai diễn trong "Cô giáo Duyên". Việc nhiều người chọn xem vở này chứng minh vai Duyên của Thành Lộc mỗi khi xuất hiện lại mang diện mạo mới, cùng với phong cách hài sắc sảo, làm bùng nổ những tràng cười thâm thúy.

Trên Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh, dưới sự dẫn dắt của NSƯT Minh Nhí, với lối diễn hài hước, gần gũi, vở "Công chúa mũi to và vương quốc Meo Meo" năm nay đã mang đến cho Minh Nhí, Bình Tinh và Bảo Bảo những vai diễn duyên dáng. Vở kịch sử dụng ngôn ngữ dí dỏm và tương tác trực tiếp với khán giả nhỏ tuổi, nhờ đó cả 3 diễn viên đã tạo nên một không gian vui nhộn, hài hước và đầy sức sống.

Sân khấu Quốc Thảo nổi bật với các vở lấy cảm hứng từ chất liệu thần thoại. Trong đó, vở "Na Tra đại náo long cung" tái hiện truyền thuyết dân gian bằng hình thức kể chuyện hiện đại, mang đến cho Trương Phúc vai Na Tra rất duyên dáng và ấn tượng.

Chương trình "Ngày xửa ngày xưa" lần thứ 36 tại Nhà hát IDECAF đã gặt hái thành công vang dội với vở "Hậu duệ thần mặt trời". Vở diễn mang đến cho các diễn viên Đình Toàn, Quang Thảo, Hoàng Trinh, Đại Nghĩa và Hồng Ánh những vai diễn duyên dáng, thu hút sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Trên Sân khấu Trịnh Kim Chi, hai nghệ sĩ hài Chánh Thuận và Phương Bình đã thể hiện nét hài duyên trong vở "Vụ án trộm trứng gà". Cả hai tung hứng những tiếng cười ngoạn mục, mang đến nhiều suy ngẫm sâu sắc cho khán giả khi lên án nạn quan tham. 

Sàn diễn cải lương - nhiều vai hài duyên dáng

Sân khấu cải lương năm 2025 có nhiều nghệ sĩ tạo được sự thích thú từ công chúng qua các vai hài duyên dáng như: Dũng Nhí, Kim Tuyết, Bảo Trí, Thúy Loan (vở "Hàn Mặc Tử"), Đổng Tường (vở "San Hậu"), Thanh Phong (vở "Tiếng hò sông Hậu"), Bạch Long, Ngọc Nga (chương trình "Tâm hoa nghiệp Tổ")…

Giải Mai Vàng - Đề cử hạng mục "Diễn viên hài": Tiếng cười thâm thúy, ý nghĩa - Ảnh 5.


Hữu Châu Giải Mai Vàng Đại Nghĩa diễn viên hài Mạc Văn Khoa Đình Toàn Lê Lộc Dũng Nhí
