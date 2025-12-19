HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Bầu chọn Hạng mục phim truyền hình: Kết quả khó đoán

KIM NGÂN

Các tác phẩm lọt vào vòng bầu chọn hạng mục Phim truyền hình Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 đều có thế mạnh riêng, được đánh giá ngang tài ngang sức

Hạng mục Phim truyền hình được yêu thích nhất Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 gồm các tác phẩm vào vòng bầu chọn: "Hạnh phúc bị đánh cắp" (phần 2), "Chiếc vòng ngọc bích", "Cuộc chiến hạ lưu" và "Mẹ biển".

Cơ hội chia đều

Phim "Hạnh phúc bị đánh cắp" (phần 2) của đạo diễn - NSƯT Nhâm Minh Hiền xoay quanh cuộc tranh giành quyền lực trong gia đình họ Đỗ - dòng họ nổi tiếng với nghề thêu truyền thống. Phần 1 khép lại ở tập 43 với hàng loạt nút thắt chưa được tháo gỡ.

Sang phần 2, kịch tính được đẩy cao với thông điệp "đón Bình An về nhà". Các tập phim tập trung vào hành trình gia đình tìm con gái ruột thất lạc và con đường đầy chông gai để Bình An (Bích Ngọc đóng) trở về. Phim tạo ấn tượng nhờ nhiều diễn viên diễn xuất tốt cùng phần hình ảnh được đầu tư công phu.

Trong khi đó, phim "Chiếc vòng ngọc bích" của đạo diễn Nguyễn Dương lấy bối cảnh Nam Bộ xưa, xoay quanh mối tình bi kịch, thù hận gia tộc và những bí mật bị che giấu nhiều năm. Câu chuyện bắt đầu từ cô gái nghèo Lụa và mối duyên dang dở với Thành Danh - con trai một gia đình quyền thế. Bi kịch nối tiếp khi chiếc vòng ngọc bích trở thành vật chứng gắn với danh phận, quyền lợi và những toan tính phía sau.

Nhiều năm sau, sự xuất hiện của Nhung, chị em song sinh thất lạc của Lụa, đã làm đảo lộn mọi trật tự, kéo theo những xung đột gay gắt giữa tình thân, tham vọng và lòng thù hận. Phim gây chú ý bởi kịch bản nhiều lớp lang, nhịp kể chậm và diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên.

Theo giới làm phim, "Hạnh phúc bị đánh cắp" (phần 2) chiếm ưu thế về sự lan tỏa nhờ đề tài gia đình - xã hội giàu kịch tính, dễ xem, giữ chân khán giả đều đặn. Ngược lại, "Chiếc vòng ngọc bích" không ồn ào nhưng thuyết phục bằng chiều sâu tâm lý, chậm rãi mà thấm, tạo sức hút bền bỉ với người xem khó tính.

Nói về các ứng viên Giải Mai Vàng năm nay, đạo diễn Huỳnh Trung Giang cho rằng "Hạnh phúc bị đánh cắp" lan tỏa rộng rãi trên nền tảng số, trong khi "Chiếc vòng ngọc bích" là phim thuộc tốp có rating truyền hình cao nhất của Truyền hình Vĩnh Long năm 2025 (4,8%). "Xét về hiệu ứng và chỉ số khán giả, đây là 2 tác phẩm nổi bật nhất ở hạng mục Phim truyền hình năm nay" - ông nhận định.

Bầu chọn Hạng mục phim truyền hình: Kết quả khó đoán - Ảnh 1.

Một cảnh trong phim “Cuộc chiến hạ lưu”

Bầu chọn Hạng mục phim truyền hình: Kết quả khó đoán - Ảnh 2.

Một số diễn viên trong phim “Hạnh phúc bị đánh cắp” (phần 2)

Mỗi phim một thế mạnh

Cũng với nội dung gia đình quen thuộc, "Cuộc chiến hạ lưu" do Mr. Tô đạo diễn cho thấy nỗ lực làm mới đề tài bằng cách tiếp cận gai góc nhưng không nặng nề. Quy tụ nhiều diễn viên đang được yêu thích như Thái Hòa, Kim Phương, Thanh Nam, Lê Phương, Trịnh Thảo…, bộ phim tạo được sự chú ý ngay từ những tập đầu nhờ diễn xuất gần gũi và giàu năng lượng.

"Cuộc chiến hạ lưu" khai thác câu chuyện một gia đình nghèo, 3 thế hệ sống trong căn nhà tạm bợ đứng trước nguy cơ mất đi chỗ ở duy nhất. Từ tình huống tưởng chừng đơn giản ấy, phim mở ra hàng loạt xung đột bi hài khi mỗi người chọn một cách khác nhau để níu giữ "tổ ấm". Những bí mật, toan tính và mâu thuẫn âm ỉ dần lộ diện, đẩy gia đình đến bờ vực tan vỡ.

Khép lại 12 tập, bộ phim đạt 500 triệu lượt xem trên VieON, Facebook, YouTube, TikTok và Zalo Video (tính đến ngày 29-11), khẳng định sức hút của dòng phim gia đình. Là một khán giả theo dõi trọn vẹn 12 tập phim, chị Hoàng Linh (ngụ phường Đông An Thuận, TP HCM) nhận xét "Cuộc chiến hạ lưu" chinh phục người xem ở cách kể chuyện vừa đủ, giàu chất đời.

"Điều đáng ghi nhận là phim giữ được sự cân bằng giữa bi kịch và hài hước, giúp câu chuyện có chiều sâu mà không nặng nề. Các phân đoạn cao trào được đưa lên mạng xã hội cũng giúp khán giả tò mò, chủ động tìm xem tiếp nội dung phim" - chị Linh đánh giá.

Trong khi đó, "Mẹ biển" của đạo diễn - NSƯT Nguyễn Phương Điền kể về một ngôi làng ven biển từng tràn ngập tiếng cười bỗng hóa thành nơi hoang tàn sau cơn bão. Những người đàn ông ra khơi mãi mãi không trở về, để lại nhiều người phụ nữ góa bụa và những đứa trẻ mất cha. Vòng xoáy hận thù, yêu thương, tha thứ đã cuốn các nhân vật trong làng chài theo những tình huống bất ngờ.

Nhà báo Thu Thủy (Báo Thanh Niên) nhìn nhận: "Lâu nay, phim truyền hình về đề tài "sinh nghề tử nghiệp", đặc biệt là nghề đi biển, không nhiều. Đây chính là thế mạnh giúp "Mẹ biển" tạo được sự khác biệt, thu hút sự chú ý so với các ứng viên khác tại Giải Mai Vàng năm nay". 

Bầu chọn Hạng mục phim truyền hình: Kết quả khó đoán - Ảnh 3.

Phim “Chiếc vòng ngọc bích” với bối cảnh Nam Bộ xưa

Bầu chọn Hạng mục phim truyền hình: Kết quả khó đoán - Ảnh 4.

Một cảnh trong phim “Mẹ biển”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Nhiều nhà chuyên môn nhận định mặt bằng chung của phim truyền hình năm nay không có quá nhiều tác phẩm "nặng ký" nên cuộc đua tại Giải Mai Vàng có phần "dễ thở" hơn. Những đề tài về tình yêu, gia đình, người trẻ vốn đã quen thuộc với khán giả. Điều quan trọng vẫn là thông điệp và cách khai thác câu chuyện để phim tạo được sự đồng cảm, chạm đến cảm xúc người xem. Vì vậy, cơ hội đoạt giải của các bộ phim trong hạng mục này là khá ngang bằng.


