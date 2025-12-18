HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Tái diễn vở "Khát vọng bình yên" phục vụ miễn phí khán giả Bà Rịa - Vũng Tàu

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) - Sân khấu cất tiếng nói thức tỉnh lòng nhân hậu đã tạo nhiều cảm xúc. Trong đợt tái diễn này sẽ có 4 suất phục vụ miễn phí khán giả Bà Rịa - Vũng Tàu

Tái diễn vở "Khát vọng bình yên" phục vụ miễn phí khán giả Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Vở kịch "Khát vọng bình yên" diễn tại Bà Rịa - Vũng Tàu

"Ai sống qua thời chiến tranh, cũng mong ước có được cuộc sống bình yên. Đó chính là khát vọng thôi thúc người ta lao vào cuộc chiến… với trái tim nhân hậu!" – câu thoại giàu cảm xúc ấy vang sẽ lên trong vở kịch "Khát vọng bình yên" như một tuyên ngôn nghệ thuật, đồng thời là trục tư tưởng xuyên suốt toàn bộ tác phẩm của tác giả Ngọc Trúc, do NSND Trần Ngọc Giàu dàn dựng sẽ tái diễn tối 21-12 tại sân khấu đại chúng số 147 đường 27-4, phường Bà Rịa.

Ra đời từ cảm hứng lịch sử và được dàn dựng bởi Nhà hát Kịch TP HCM, vở kịch mang dáng dấp của một tác phẩm chính luận về chiến tranh cách mạng, được giới chuyên môn đánh giá là bản trầm tư sâu lắng về khát vọng sống, khát vọng hòa bình và lòng nhân ái của con người trong những thời khắc khốc liệt nhất của lịch sử.

"Khát vọng bình yên" biểu diễn 4 suất phục vụ miễn phí nhân dân

Sở Văn hóa – Thể thao TP HCM đã lên kế hoạch tổ chức biểu diễn 4 suất vở "Khát vọng bình yên" phục vụ miễn phí công chúng và phường Bà Rịa là điểm diễn đầu tiên.

Việc đưa một tác phẩm sân khấu giàu giá trị tư tưởng như vậy đến gần khán giả địa phương tiếp tục khẳng định vai trò xã hội và chức năng giáo dục bền bỉ của sân khấu kịch nói.

Tái diễn vở "Khát vọng bình yên" phục vụ miễn phí khán giả Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 2.

NS Nguyễn Thanh Tuấn và NSƯT Việt Hà trong vở "Khát vọng bình yên"

Vở "Khát vọng bình yên" từng tham dự Liên hoan Sân khấu TP HCM lần thứ I, và đã sớm tìm được sự đồng cảm sâu sắc của khán giả khi lựa chọn cách tiếp cận rất riêng: tôn vinh và tri ân người chỉ huy xuất sắc của đơn vị anh hùng Trung đội nữ du kích Củ Chi – cô Võ Thị Mô (Bảy Mô). Vở kịch tái hiện những năm tháng tuổi trẻ chiến đấu kiên cường của người nữ du kích vang danh khắp lòng địa đạo Củ Chi, với bao chiến công hiển hách.

Tuy nhiên, điểm nhấn đắt giá nhất của tác phẩm không nằm ở chiến thắng, mà nằm ở một khoảnh khắc của lòng nhân hậu: người nữ du kích mang danh hiệu "Dũng sĩ diệt Mỹ" đã tha chết cho bốn lính Mỹ sau một cuộc giao tranh ác liệt.

Lòng nhân hậu – mầm sống của hòa bình

Từ quyết định đầy dũng cảm ấy, "Khát vọng bình yên" mở rộng chiều sâu tư tưởng vượt ra ngoài không gian địa đạo. Lòng nhân hậu của người nữ du kích không chỉ cứu sống bốn con người, mà còn gieo mầm khát vọng hòa bình cho cả kẻ thù.

Qua lời khai của một kẻ chiêu hồi, trung úy John Penycate mới biết mình đã thoát chết ngoạn mục nhờ lòng nhân ái của người nữ du kích Củ Chi.

Mang theo món nợ ân tình ấy trở về Mỹ, John Penycate trở thành nhà văn và tích cực tham gia phong trào phản chiến, góp tiếng nói phản tỉnh từ chính phía bên kia chiến tuyến. Chi tiết này đã đẩy thông điệp của vở diễn lên một tầng ý nghĩa rộng lớn hơn: chiến tranh có thể chia cắt con người, nhưng lòng nhân hậu có khả năng nối lại những nhịp cầu bị đổ vỡ.

Tái diễn vở "Khát vọng bình yên" phục vụ miễn phí khán giả Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 3.

Một vở kịch xúc động, nhiều tình huống đầy cảm xúc

Dàn dựng tiết chế, giàu cảm xúc

Trên sân khấu, NSND Trần Ngọc Giàu tiếp tục cho thấy bản lĩnh của một đạo diễn am hiểu sâu sắc sân khấu chính luận. Nhân vật nữ du kích Mơ được sáng tạo từ hình tượng nguyên mẫu đội trưởng Trung đội nữ du kích Củ Chi Võ Thị Mô, vừa bám sát tinh thần lịch sử, vừa mang tính khái quát nghệ thuật.

Vở kịch đã tránh lối diễn minh họa khô cứng, mà thay vào đó là sự hư cấu có kiểm soát với nhiều lớp diễn mềm mại, trong đó có cả những mối tình lãng mạn nảy nở giữa lòng địa đạo.

Chính những chi tiết ấy đã làm dịu đi không khí khốc liệt của chiến tranh, giúp vở diễn trở nên tươi trẻ, giàu cảm xúc và gần gũi hơn với khán giả hôm nay.

Diễn xuất đồng đều, lan tỏa cảm xúc

Vở kịch có sự tham gia của dàn nghệ sĩ giàu kinh nghiệm và tâm huyết của Nhà hát Kịch TP HCM như: NSƯT Việt Hà, Nguyễn Thanh Tú, Huỳnh Tấn, Đỗ Thủy, Đoàn Thạch Phượng, Hồng Phạm, Huỳnh Thanh Trung, Hứa Mạnh Dũng, Hồng Pháp, Hy Văn, Ngọc Sang, Thùy Dung, Quốc Minh và Ngọc Duy. 

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các nghệ sĩ hứa hẹn sẽ góp phần truyền tải trọn vẹn tinh thần nhân văn của tác phẩm trong đợt tái diễn này.

Với "Khát vọng bình yên", sân khấu một lần nữa khẳng định vai trò không thể thay thế trong việc gìn giữ ký ức lịch sử, tôn vinh con người và nuôi dưỡng những giá trị nhân văn bền vững. Vở diễn không chỉ kể lại một trang sử hào hùng, mà còn đặt ra câu hỏi sâu xa cho hôm nay: làm thế nào để giữ gìn và lan tỏa khát vọng bình yên trong một thế giới còn nhiều bất ổn. Nếu anh/chị cần, tôi có thể tiếp tục


