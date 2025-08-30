HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Bầu Đoan bị điều tra, CLB Thanh Hóa khó khăn gấp bội

T. Phước

(NLĐO) - Khởi đầu mùa giải mới với chuỗi 3 trận không thắng, các CLB Hà Nội, Thanh Hóa có thể phải làm mới thành phần ban huấn luyện trong thời gian tới.

Từ mùa giải V-League 2025-2026, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ra quy định bắt buộc các HLV trưởng dẫn dắt CLB V-League phải có chứng chỉ HLV cấp Pro/AFC/VFF. Quy định này nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho giải đấu nhưng cũng khiến nhiều HLV Việt Nam gặp khó, phải tạm ngưng công việc để hoàn thành khóa đào tạo.

Bầu Đoan bị điều tra, CLB Thanh Hóa khó khăn gấp bội - Ảnh 1.

HLV Choi Won-kwon chưa tạo ấn tượng tại V-League (Ảnh: CLB THANH HÓA)

Vì vậy, 5 trong số 14 đội tham dự V-League mùa này phải chiêu mộ, sử dụng HLV nước ngoài, đáp ứng yêu cầu điều lệ giải. Alexandré Polking (Công an Hà Nội), Velizar Popov (Thể Công Viettel), Choi Won-kwon (Thanh Hóa) và Teguramori Makoto (Hà Nội) là các HLV giàu kinh nghiệm làm việc tại bóng đá châu Á, từng dẫn dắt các đội tuyển quốc gia hoặc CLB khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, Gerard Albadalejo Castano (Ninh Bình) là cựu cầu thủ Tây Ban Nha, giàu kinh nghiệm huấn luyện ở xứ sở bò tót.

Sau 3 vòng, HLV Choi Won-kwon và Teguramori Makoto gặp nhiều khó khăn, đối diện nguy cơ sớm bị sa thải trong thời gian tới. CLB Hà Nội được đánh giá là ứng viên đua tranh vô địch khi nòng cốt lực lượng có nhiều tuyển thủ quốc gia và ngoại binh đắt giá. Song phong độ yếu kém của CLB Hà Nội khiến giới chuyên gia đánh giá thấp năng lực và tài dụng quân của nhà cầm quân người Nhật Bản.

Trong khi đó, HLV Choi Won-kwon không có lực lượng hùng hậu trước thềm mùa giải mới vì kinh phí hoạt động của CLB Thanh Hóa dần giảm sút. Đoàn quân của ông Choi đứng cuối bảng xếp hạng khi nhận đến 6 bàn thua, ghi 1 bàn thắng trong 3 trận đấu với cùng vỏn vẹn 1 điểm.

Sắp tới, nguy cơ đội bóng xứ Thanh chia tay cựu trợ lý tuyển Việt Nam gia tăng khi ông Cao Tiến Đoan (Tổng Giám đốc Tập đoàn Đông Á, Chủ tịch CLB Đông Á Thanh Hóa) vừa bị điều tra liên quan đến vi phạm kế toán.

Năm 2020, ông Đoan nhận trọng trách điều hành CLB Thanh Hóa bằng việc thành lập Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa có vốn điều lệ 36 tỉ đồng. Dưới thời chủ tịch Đoan, đội bóng xứ Thanh gặt hái nhiều thành công ở sân chơi quốc nội, lập kỷ lục 2 năm liên tiếp vô địch Cúp Quốc gia (2023 và 2023-2024), đoạt Siêu cúp Quốc gia 2023.

Nhằm duy trì hoạt động ổn định của CLB Thanh Hóa mùa giải 2025-2026, ngày 29-8, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã gửi tờ trình lên UBND tỉnh về việc chuyển giao công tác quản lý CLB cho LĐBĐ tỉnh Thanh Hóa.

CLB Thanh Hóa HLV Choi Won-kwon Cao Tiến Đoan CLB Đông Á Thanh Hóa LĐBĐ tỉnh Thanh Hóa
