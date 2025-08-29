Ông "bầu" bị điều tra, CLB Thanh Hóa được đề nghị chuyển giao cho LĐBĐ tỉnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Ông "bầu" bị điều tra, CLB Thanh Hóa được đề nghị chuyển giao cho LĐBĐ tỉnh

Tường Phước (Ảnh: CLB Thanh Hóa)

(NLĐO) - Nhằm duy trì hoạt động ổn định của CLB Thanh Hóa thi đấu mùa giải 2025-2026, Sở VH, TT&DL tỉnh Thanh Hóa đề nghị chuyển giao công tác quản lý đội bóng

Ông Cao Tiến Đoan (Tổng giám đốc Tập đoàn Đông Á, chủ tịch CLB Đông Á Thanh Hóa) vừa bị điều tra liên quan đến vi phạm kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015. Vụ việc khiến đội bóng xứ Thanh lao đao, trong bối cảnh tiềm ẩn nguy cơ rớt hạng cuối mùa giải 2025-2026.

Ông "bầu" bị điều tra, CLB Thanh Hóa được đề nghị chuyển giao cho LĐBĐ Tỉnh - Ảnh 1.

Ông "bầu" bị điều tra, CLB Thanh Hóa được đề nghị chuyển giao cho LĐBĐ Tỉnh - Ảnh 2.

CLB Thanh Hóa sẽ được chuyển giao cho đơn vị mới quản lý

Năm 2020, ông Đoan nhận trọng trách điều hành CLB Thanh Hóa bằng việc thành lập Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa có vốn điều lệ 36 tỉ đồng. Dưới thời "bầu" Đoan, đội bóng xứ Thanh gặt hái nhiều thành công ở sân chơi quốc nội, lập kỷ lục 2 năm liên tiếp vô địch Cúp Quốc gia (2023 và 2023-2024), đoạt Siêu cúp Quốc gia 2023….

Tối 28-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan, tại địa chỉ trụ sở số 01A Nguyễn Hiệu, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Ông "bầu" bị điều tra, CLB Thanh Hóa được đề nghị chuyển giao cho LĐBĐ Tỉnh - Ảnh 3.

Ông "bầu" bị điều tra, CLB Thanh Hóa được đề nghị chuyển giao cho LĐBĐ Tỉnh - Ảnh 4.

Đội bóng xứ Thanh có khởi đầu không tốt ở V-League mùa này

Vụ việc có thể ảnh hưởng đến hoạt động tập luyện và thi đấu của CLB Thanh Hóa trong màu giải 2025-2026. Vì vậy, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) tỉnh Thanh Hóa đã gửi tờ trình lên Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển giao công tác quản lý CLB Thanh Hoá.

Nội dung tờ trình viết: "...Để đảm bảo duy trì hoạt động của Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa tham gia thi đấu mùa giải 2025-2026; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Chủ tịch UBND xem xét:

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa trước mắt thực hiện việc tiếp nhận, quản lý và điều hành Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan duy trì tổ chức tập luyện và tham gia thi đấu đảm bảo quy định của Ban Tổ chức mùa giải V-League 2025 – 2026. Đồng thời nghiên cứu tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh mời các tổ chức, cá nhân, doanh nhân, doanh nghiệp đủ năng lực để tiếp quản đội bóng theo đúng quy định của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét những nội dung vượt thẩm quyền".

Ông "bầu" bị điều tra, CLB Thanh Hóa được đề nghị chuyển giao cho LĐBĐ Tỉnh - Ảnh 5.

Bóng đá xứ Thanh có nguy cơ rớt hạng hoặc giải thể nếu không tìm được nhà tài trợ mới, tăng cường lực lượng

Nếu "bầu" Đoan không còn đầu tư và đội bóng chưa kịp có nhà tài trợ mới, ngân sách hoạt động của CLB Thanh Hóa tiếp tục suy giảm, dẫn đến hệ lụy cầu thủ, HLV có thể bị nợ lương, thưởng hay phí "lót tay", mất tinh thần thi đấu cống hiến…, khiến đội bóng đối diện nguy cơ rớt hạng.

Tin liên quan

Thế lực mới tại V-League

Thế lực mới tại V-League

Với 2 trận toàn thắng để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, CLB Ninh Bình thể hiện vị thế ứng viên vô địch V-League 2025-2026

Tân binh V-League gây sốc khi dẫn đầu bảng xếp hạng

(NLĐO) - Thắng đậm Thanh Hóa ngay trên sân nhà ở vòng 2 V-League 2025-2026 tối 23-8, CLB Ninh Bình gây sốc khi vươn lên dẫn đầu ngôi đầu bảng với 6 điểm

"Tân binh" thăng hoa ngày ra mắt V-League

CLB Ninh Bình và PVF-CAND đều giành chiến thắng trong ngày ra mắt sân chơi V-League 2025-2026

CLB Thanh Hóa Bầu Đoan Cao Tiến Đoan Bộ luật Hình sự cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Thanh Hóa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo